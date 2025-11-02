Předplatné

Bez Jágra i bez bodů. Legenda se Kladnu zase zranila, Malík zařídil výhru Plzni

Brankář Plzně Nick Malík
Brankář Plzně Nick MalíkZdroj: HC Plzeň
Filip Ardon
Tipsport extraliga
Kryštof Hrabík clonil střelu Kellyho Klímy, puk i díky jeho práci na brankovišti skončil v síti. Radost kladenského publika ze srovnání na 1:1 ale netrvala dlouho. Plzeň kontrovala trenérskou výzvou, video odhalilo Hrabíkův kontakt s brankářem Nickem Malíkem. „Hned jsem ukazoval, že do mě něco drclo a cítil jsem to. To jsou centimetry a milimetry, které rozhodují,“ popisoval plzeňský gólman po výhře 2:1, k níž přispěl 34 zákroky.

V brankovišti nebo těsně před ním se potkali v zápase několikrát. Do osudu zápasu ale promluvily zásadně dva okamžiky. Nejprve se radoval po zásahu videa brankář Nick Malík. „Věřil jsem, že bude uznán. Ale rozhodčí mi to vysvětlili, je to na nich a já to beru. Měli to na videu, takže jim věřím,“ komentoval neuznanou branku Kryštof Hrabík.

Dvě minuty před závěrečnou sirénou právě on vykřesal naději, když zblízka poslal puk za záda plzeňského gólmana. ČEZ stadion kontaktní brankou ožil, Rytíři se tlačili za srovnáním, jenže pevná plzeňská defenziva vydržela. „Náročné to bylo hodně. Kladno hraje moc dobře, hlavně jejich první lajna cizinců hraje moc šikovně. Rozumí si,“ vážil si tří bodů plzeňský hrdina Nick Malík.

V zápase zastavil 34 kladenských střel, dalších 18 pokusů zablokovali jeho spoluhráči. I díky tomu je Plzeň s 35 inkasovanými góly dál suverénně nejlepší v lize. „Asi si to trošku neseme z minulého roku. V koncovce se trápíme prakticky stejně i tenhle rok. Snažíme se na tom pracovat, ale víme, že musíme hrát na jeden dva góly dozadu. Z dobré obrany potom přecházíme do útoku, to je klíč k úspěchu,“ vysvětloval třiadvacetiletý brankář.

Jágr se zranil na tréninku

Plzeň došla k úspěchu díky zásahům Adama Měchury a Petra Zámorského. Po vyrovnaných prvních dvou třetinách se Západočeši zatáhli a precizní hrou v obranném pásmu nedovolili Rytířům bodovat. Kladno zase doplatilo na koncovku, jedinému střelci Hrabíkovi navíc nedělním večerem skončilo hostování ze Sparty.

„Myslím, že to bylo do dnešního dne. Mám zprávy, že to končí a příští týden to zase začíná někde jinde. Uvidíme, co se bude dít,“ komentoval situaci sám útočník.

Rytíři už v uplynulých dnech projevili zájem o pokračování odchovance v klubu. Vše se bude dál odvíjet od jednání s pražským celkem. Kladnu by se setrvání urostlého forvarda hodilo i z toho důvodu, že ze sestavy po jednom utkání opět vypadl legendární Jaromír Jágr.

„Zranil se včera při tréninku, tentokrát to nebylo tříslo. Je ale zraněný,“ prozradil stručně trenér David Čermák. Reprezentační přestávku vítá. „Chyběly nám trochu i síly, abychom to zlomili. Tlak byl až po gólu, ten bohužel přišel pozdě. Teď to bylo tak náročné, že nám pauza určitě přijde vhod,“ neskrýval.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

