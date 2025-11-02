Bez Jágra i bez bodů. Legenda se Kladnu zase zranila, Malík zařídil výhru Plzni
Kryštof Hrabík clonil střelu Kellyho Klímy, puk i díky jeho práci na brankovišti skončil v síti. Radost kladenského publika ze srovnání na 1:1 ale netrvala dlouho. Plzeň kontrovala trenérskou výzvou, video odhalilo Hrabíkův kontakt s brankářem Nickem Malíkem. „Hned jsem ukazoval, že do mě něco drclo a cítil jsem to. To jsou centimetry a milimetry, které rozhodují,“ popisoval plzeňský gólman po výhře 2:1, k níž přispěl 34 zákroky.
V brankovišti nebo těsně před ním se potkali v zápase několikrát. Do osudu zápasu ale promluvily zásadně dva okamžiky. Nejprve se radoval po zásahu videa brankář Nick Malík. „Věřil jsem, že bude uznán. Ale rozhodčí mi to vysvětlili, je to na nich a já to beru. Měli to na videu, takže jim věřím,“ komentoval neuznanou branku Kryštof Hrabík.
Dvě minuty před závěrečnou sirénou právě on vykřesal naději, když zblízka poslal puk za záda plzeňského gólmana. ČEZ stadion kontaktní brankou ožil, Rytíři se tlačili za srovnáním, jenže pevná plzeňská defenziva vydržela. „Náročné to bylo hodně. Kladno hraje moc dobře, hlavně jejich první lajna cizinců hraje moc šikovně. Rozumí si,“ vážil si tří bodů plzeňský hrdina Nick Malík.
V zápase zastavil 34 kladenských střel, dalších 18 pokusů zablokovali jeho spoluhráči. I díky tomu je Plzeň s 35 inkasovanými góly dál suverénně nejlepší v lize. „Asi si to trošku neseme z minulého roku. V koncovce se trápíme prakticky stejně i tenhle rok. Snažíme se na tom pracovat, ale víme, že musíme hrát na jeden dva góly dozadu. Z dobré obrany potom přecházíme do útoku, to je klíč k úspěchu,“ vysvětloval třiadvacetiletý brankář.
Jágr se zranil na tréninku
Plzeň došla k úspěchu díky zásahům Adama Měchury a Petra Zámorského. Po vyrovnaných prvních dvou třetinách se Západočeši zatáhli a precizní hrou v obranném pásmu nedovolili Rytířům bodovat. Kladno zase doplatilo na koncovku, jedinému střelci Hrabíkovi navíc nedělním večerem skončilo hostování ze Sparty.
„Myslím, že to bylo do dnešního dne. Mám zprávy, že to končí a příští týden to zase začíná někde jinde. Uvidíme, co se bude dít,“ komentoval situaci sám útočník.
Rytíři už v uplynulých dnech projevili zájem o pokračování odchovance v klubu. Vše se bude dál odvíjet od jednání s pražským celkem. Kladnu by se setrvání urostlého forvarda hodilo i z toho důvodu, že ze sestavy po jednom utkání opět vypadl legendární Jaromír Jágr.
„Zranil se včera při tréninku, tentokrát to nebylo tříslo. Je ale zraněný,“ prozradil stručně trenér David Čermák. Reprezentační přestávku vítá. „Chyběly nám trochu i síly, abychom to zlomili. Tlak byl až po gólu, ten bohužel přišel pozdě. Teď to bylo tak náročné, že nám pauza určitě přijde vhod,“ neskrýval.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž