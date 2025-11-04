Olomoucký šéf Fürst reaguje na Varaďu: Sumo hokej? Divím se, že to má zapotřebí
Nedělní extraligové utkání ve Vítkovicích rozhodl v nejzazší možné době. Když olomoucký hokejista Karel Plášek propálil v čase 59:56 domácího brankáře Dominika Hrachovinu, v táboře Kohoutů zavládla obrovská euforie. „Na rovinu řeknu, že to byla loupež za bílého dne,“ hlásil na pozápasové tiskové konferenci asistent Hanáků Petr Svoboda. Naopak jeho protějšek Václav Varaďa mluvil v souvislosti s Olomoucí o „sumo hokeji“, na což prostřednictvím iSport.cz reagoval klubový šéf Erik Fürst.
Mora si v této sezoně výrazně pomáhá i venku. Na kluzištích soupeřů vyhrála už páté utkání z devíti a v extraligové tabulce tak znovu poskočila. S osmým místem a třiatřiceti získanými body jsou na Hané spokojeni.
Přestože Vítkovice mají jen o bod méně, před vlastními fanoušky jim to docela drhne. Z devíti domácích špílů uzmuli jen dvanáct bodů, v předchozím týdnu navíc padli se Spartou (1:4) a následně i s Olomoucí (2:3).
Po těžkém direktu z posledních sekund měl vítkovický kouč Václav Varaďa za to, že jeho mužstvo mělo hrát víc přesilovek. Směrem k hostům si pak neodpustil jednu štiplavou poznámku. „Mě samozřejmě mrzí tato krutá porážka, pro nás to krutá porážka je. Pečlivě jsme se připravovali na sumo hokej, který prostě tým Olomouce s sebou vždycky přiveze,“ uvedl Varaďa.
Nepamatuji si, že by Venca někdy tolik plakal
„Některé fauly jsme fakt udělali, ale cítíme... Mohli jsme si pomoct přesilovkami, ale mohli jsme jich mít o pět víc, a ty zákroky tam byly. S tímhle samozřejmě nejsme spokojeni, ale takhle to v hokeji je. Snažíme se do hráčů vtloukat, že je to playoffový hokej, a že se od začátku září hraje playoffový styl. Nám ale utkání uteklo skrz prsty,“ litoval devětačtyřicetiletý trenér.
K Varaďovým slovům o „sumo hokeji“ se pro iSport.cz vyjádřil olomoucký jednatel a generální manažer Erik Fürst: „Velmi mě překvapila reakce Venci. Jsem rozhodně přesvědčený, že žádný sumo hokej nehrajeme. Nepamatuji si, že by Venca někdy po prohraném utkání plakal do médií, a divím se, že to má zapotřebí. Nepřipadá mi to z jeho strany korektní. Ani jemu přes média nikdo nevzkazuje, že šedesát minut jenom couvají.“
Přitom olomoucká DNA je teď úplně jiná než před časem. Že se v „Plecharéně“ urputně válčí a bojuje? Ano, ale v posledních letech Hanáci k těmto atributům přidávají i daleko ofenzivnější herní pojetí. Přesně takhle to v nejskromnějších extraligových podmínkách nastavil už Jan Tomajko, a úspěšně v tom pokračují i Róbert Petrovický s Petrem Svobodou. Kohouti jsou zároveň po Mladé Boleslavi druhým nejméně vylučovaným týmem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2
Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|3
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|4
Sparta
|22
|10
|2
|1
|9
|63:53
|35
|5
Mountfield
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|7
Č. Budějovice
|21
|10
|1
|1
|9
|63:57
|33
|8
Olomouc
|21
|10
|1
|1
|9
|48:51
|33
|9
Vítkovice
|21
|8
|3
|2
|8
|59:57
|32
|10
Liberec
|20
|9
|0
|3
|8
|49:50
|30
|11
K. Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12
M. Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13
Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14
Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž