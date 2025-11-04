Předplatné

Olomoucký šéf Fürst reaguje na Varaďu: Sumo hokej? Divím se, že to má zapotřebí

Nedělní extraligové utkání ve Vítkovicích rozhodl v nejzazší možné době. Když olomoucký hokejista Karel Plášek propálil v čase 59:56 domácího brankáře Dominika Hrachovinu, v táboře Kohoutů zavládla obrovská euforie. „Na rovinu řeknu, že to byla loupež za bílého dne,“ hlásil na pozápasové tiskové konferenci asistent Hanáků Petr Svoboda. Naopak jeho protějšek Václav Varaďa mluvil v souvislosti s Olomoucí o „sumo hokeji“, na což prostřednictvím iSport.cz reagoval klubový šéf Erik Fürst.

Mora si v této sezoně výrazně pomáhá i venku. Na kluzištích soupeřů vyhrála už páté utkání z devíti a v extraligové tabulce tak znovu poskočila. S osmým místem a třiatřiceti získanými body jsou na Hané spokojeni.

Přestože Vítkovice mají jen o bod méně, před vlastními fanoušky jim to docela drhne. Z devíti domácích špílů uzmuli jen dvanáct bodů, v předchozím týdnu navíc padli se Spartou (1:4) a následně i s Olomoucí (2:3).

Po těžkém direktu z posledních sekund měl vítkovický kouč Václav Varaďa za to, že jeho mužstvo mělo hrát víc přesilovek. Směrem k hostům si pak neodpustil jednu štiplavou poznámku. „Mě samozřejmě mrzí tato krutá porážka, pro nás to krutá porážka je. Pečlivě jsme se připravovali na sumo hokej, který prostě tým Olomouce s sebou vždycky přiveze,“ uvedl Varaďa.

Nepamatuji si, že by Venca někdy tolik plakal

„Některé fauly jsme fakt udělali, ale cítíme... Mohli jsme si pomoct přesilovkami, ale mohli jsme jich mít o pět víc, a ty zákroky tam byly. S tímhle samozřejmě nejsme spokojeni, ale takhle to v hokeji je. Snažíme se do hráčů vtloukat, že je to playoffový hokej, a že se od začátku září hraje playoffový styl. Nám ale utkání uteklo skrz prsty,“ litoval devětačtyřicetiletý trenér. 

K Varaďovým slovům o „sumo hokeji“ se pro iSport.cz vyjádřil olomoucký jednatel a generální manažer Erik Fürst: „Velmi mě překvapila reakce Venci. Jsem rozhodně přesvědčený, že žádný sumo hokej nehrajeme. Nepamatuji si, že by Venca někdy po prohraném utkání plakal do médií, a divím se, že to má zapotřebí. Nepřipadá mi to z jeho strany korektní. Ani jemu přes média nikdo nevzkazuje, že šedesát minut jenom couvají.“

Přitom olomoucká DNA je teď úplně jiná než před časem. Že se v „Plecharéně“ urputně válčí a bojuje? Ano, ale v posledních letech Hanáci k těmto atributům přidávají i daleko ofenzivnější herní pojetí. Přesně takhle to v nejskromnějších extraligových podmínkách nastavil už Jan Tomajko, a úspěšně v tom pokračují i Róbert Petrovický s Petrem Svobodou. Kohouti jsou zároveň po Mladé Boleslavi druhým nejméně vylučovaným týmem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec201231462:4443
2Plzeň201023545:3537
3Pardubice211022765:5036
4Sparta221021963:5335
5Mountfield20940754:4435
6Brno211013758:5635
7Č. Budějovice211011963:5733
8Olomouc211011948:5133
9Vítkovice21832859:5732
10Liberec20903849:5030
11K. Vary20812950:5428
12M. Boleslav216211241:5323
13Kladno215241047:6523
14Litvínov213111633:6812
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

