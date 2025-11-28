Žabiny povede do prestižní bitvy proti USK řecká hvězda. Vždycky chci vyhrát, říká
Spoléhají na ni řecká reprezentace i Žabiny Brno. V obou týmech je kapitánkou a vůdčí osobností. Ve třech listopadových utkáních basketbalistek Řecka v kvalifikaci mistrovství Evropy 2027 to potvrdila průměrem 16,3 bodu na zápas. Ve své první sezoně v české lize se okamžitě zařadila mezi největší osobnosti Chance ŽBL. Aktuálně je nejlépe doskakující hráčkou ligy (11,2 doskoku na zápas) a čtvrtou nejlepší střelkyní (15,8 bodu na zápas). Artemis Spanouová se v Brně rychle zabydlela po příchodu z francouzského Bourges. „Brno je skvělé místo pro život i basketbal,“ říká. V neděli se však představí v Praze - povede Žabiny do prestižní bitvy proti USK Praha.
V Chance ŽBL se poprvé utkáte s českým šampionem USK. Jaký to pro vás bude zápas? Cítíte zvláštní motivaci proti vítězi Euroligy?
„Určitě je to zápas, na který myslíte už od chvíle, kdy podepíšete smlouvu na angažmá v České republice, obzvlášť v Žabinách Brno. Jsou to dva týmy, které jdou proti sobě už roky a pravidelně se potkávají ve finále. Bude to velmi vzrušující zápas, první vzájemné utkání sezony. Všichni se na něj těší. Samozřejmě existuje extra motivace, protože víme, že hrajeme proti českým mistryním, ale také vítězkám Euroligy. Určitě chceme hrát na této úrovni a být také dobré.“
Duel dvou dlouhodobě nejlepších klubů Chance ŽBL přitahuje velkou pozornost. Lze střetnutí českých rivalů vnímat i jako jeden z elitních soubojů evropského ženského basketbalu?
„Myslím, že ano. Žabiny jsou klub s velkou historií, který se v posledních letech hodně posunul dopředu. Každý rok klub něco přidává a zlepšuje se. Letos pro nás postavil tým s euroligovým kádrem i mentalitou. Určitě jsme na začátku sezony zažily nějaké výkyvy, ale jak čas běží, tým se sehrává a myslím, že dokážeme předvést basketbal na vysoké úrovni, konkurovat nejlepším a nabídnout všem skvělou podívanou.“
Jaké máte zkušenosti z podobných zápasů v jiných ligách? Jak to vypadá například v Řecku?
„O Řecku mluvit nemůžu, protože jsem tam zatím profesionálně nehrála. V kariéře jsem ale zažila mnoho rivalských zápasů. Každý z nich má v sobě napětí, tlak, nervozitu, ale i vzrušení a extra motivaci pro hráčky, trenéry i kluby. Vždy s parádní atmosférou od fanoušků a velkou soutěživostí hráček na hřišti, které chtějí vyhrát.“
Zvykla jste si už na nový klub?
„Ano. Přechod do Brna byl dobrý. Od spoluhráček, přes trenéry, až po lidi v klubu. Všichni byli od začátku velmi vstřícní a nápomocní, takže mi adaptace na všechno šla mnohem rychleji. Na hřišti i mimo něj.“
Oblíbila jsem si polévky, hlavně kuřecí vývar
Jak se vám líbí v Brně?
„Brno se mi opravdu líbí, je to velké město s mnoha možnostmi. Ještě jsem neměla moc času ho prozkoumat, ale určitě to do konce sezony stihnu. Brno je skvělé místo pro život i basketbal. A samozřejmě jsem tu našla i pár Řeků, kteří mě podporují.“
Co ráda děláte ve volném čase?
„Ráda zajdu do kavárny a odpočívám, čtu si knihu. Mám ráda procházky, při kterých poslouchám hudbu nebo podcast. Také si užívám klid doma u filmu nebo seriálu. A ráda objevuji nové restaurace, abych zkusila nové jídlo.“
Které z českých jídel vás zaujalo?
„Oblíbila jsem si polévky, hlavně kuřecí vývar.“
USK Praha je nejsilnější soupeř v české lize. Jaké budou klíčové faktory zápasu?
„Je to venkovní zápas, takže automaticky těžší. Musíme se soustředit na sebe a na to, co můžeme na hřišti udělat dobře. Určitě hrát týmově a mít dobrý pohyb, zvlášť když na nás budou vyvíjet tlak. Obrana bude podle mě nejdůležitější. Tým, který bude mít lepší den v obraně, bude na konci zápasu šťastnější. V takových zápasech musíte být koncentrované celých 40 minut a držet vysokou úroveň hry, bez ohledu na stav skóre.“
Jak podle vás dopadne zápas USK - Žabiny?
„Určitě chci, aby vyhrál můj tým. Nevím, jak to dopadne, ale doufám, že oba celky předvedou výborný basketbal, aby to byl hezký zápas pro fanoušky. Oba týmy mají skvělé hráčky a věřím, že to může být opravdu dobré utkání, i když se hraje dopoledne.“