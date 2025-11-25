Mladé eso opustilo Spartu a září v zámoří. Tvrzník: Šílené cestování, ale risk se vyplatil
Pro NHL nejsou k mání beci ani mnoho útočníků, český hokej však do zámoří vysílá jednoho špičkového brankáře za druhým. Do elitní světové ligy by časem mohl zamířit i 18letý Tobiáš Tvrzník, jenž velkolepě vstoupil na scénu juniorské WHL. V obletované kanadské lize hned v prvním duelu trhnul klubový rekord, když proti silnému Everettu úspěšně zakročil proti 60 střelám a v jinak nejslabším týmu z Wenatchee Wild drží skvělé statistiky. Bude to stačit na MS dvacítek? Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Do nekonečného tématu v českém hokeji, zda zůstat, nebo odejít do ciziny, pokud je pobídka, má Tobiáš Tvrzník jednoznačnou odpověď. Ačkoli chytal za Spartu, kde o něj pečoval trenér brankářů Michal Neuvirth s minulostí v NHL, zvolil krok do neznáma. Musel se nechat vykoupit ze smlouvy a vyrazit za snem.
Můžete po pár měsících zhodnotit, zda jste zvolil správně?
„Byl to risk, ale zvolil jsem správně. Jsem strašně rád, že jsem do toho šel. Určitě se jednalo o jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Jsem na očích, daří se mi. Ani jsem nečekal, že mi to půjde až tak dobře a od samého začátku. Píší mi kluby z NHL i ze škol z NCAA, z toho jsem nadšený a celkově tu jsem nesmírně spokojený.“
Souhlasíte, že vás pobyt v zámoří formuje správně nejen po hokejové, ale i lidské stránce? Jste bez nejbližších, rychleji vyzrajete.
„To je další věc. Bydlím tu sám, i když zázemí mi poskytuje billet rodina. Dávají mi stravu a bydlení, jinak jde všechno za mnou. Starám se o sebe, což mě strašně baví. Je to výborná zkušenost.“
Už první mistrák proti Everettu a vašich 60 rekordních zásahů naznačilo, že vám Western Hockey League bude sedět. Jak jste to vnímal?
„Pro můj start tady to byl strašně důležitý zápas a výkon. Začal jsem si hned víc věřit, to samé spoluhráči a trenér vycítili, že mi můžou důvěřovat. Moje pozice byla díky povedené premiéře okamžitě jiná.“
To věřím. Ale neříkal jste po té porci zásahů: Proboha, co mě to tady čeká?
„No… (usmívá se) Během zápasu jsem to tolik ani nevnímal, po druhé třetině jsem měl asi třicet zákroků, až potom to naskákalo, včetně prodloužení.“
Jméno
Úspěšnost zákroků
Počet zásahů
1. Xavier Wendt (Tri-City)
92,3 %
396
2. Michal Oršulák (Prince Albert)
92,2 %
273
3. Harrison Boettiger (Kelowna)
92,1 %
268
4. Tobiáš Tvrzník (Wenatchee)
91,7 %
473
5. Joshua Ravensbergen (Prince George)
91,6 %
512
Každopádně Wenatchee Wild jsou tým, v němž můžete naplno ukázat kvality, v tabulce celé WHL je nejhorší… Vyhovuje vám, pokud na vás výsledky hodně visí?
„Sedí mi to, můžu se dost ukázat. Na druhou stranu, pokud vám do tabulky většinou naskakují prohry, není to úplně jednoduché.