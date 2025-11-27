Kde mají potíže s výplatami? Zájem z extraligy o Pavláta, Růžičkova budoucnost v Třinci
V nejnovějším dílu podcastu Zimák padala kritika na adresu přístupu a nasazení Dominika Lakatoše. Zdá se, že si útočník Mladé Boleslavi vzal přísná slova k srdci, protože od té doby hraje (téměř) jako vyměněný. U Bruslařů to je vůbec radost, po nástupu Miloslava Hořavy vydřeli v pěti utkáních jen 12 gólů, ale také 12 bodů z 15 možných. Na jiném extraligovém místě řeší méně příjemné starosti, protože se klub zpožďuje s vyplácením výplat hráčům. Jaké s tím mají zkušenosti Radek Duda se Zbyňkem Irglem během svých kariér? Docela pikantní. Do nejvyšší české soutěže možná zamíří zajímavé brankářské jméno. Proslýchá se, že dorazí Dominik Pavlát, v Zimáku povíme, kam by to mohlo být. A nakonec velké téma. Oceláři Třinec. Sedm porážek v řadě bez bodu je nelichotivým klubovým rekordem. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>
O co v Třinci jde? Je na čase řešit otázku budoucnosti tahouna Martina Růžičky? Patří do třetí formace? Socha před stadionem? Určitě! Ale mohl by jednou vystřídat Jana Peterka v manažerské pozici?
Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport TV.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|29
|13
|4
|1
|11
|87:72
|48
|2
Pardubice
|26
|13
|2
|3
|8
|79:58
|46
|3
Třinec
|26
|13
|3
|1
|9
|78:65
|46
|4
Plzeň
|26
|12
|3
|3
|8
|69:50
|45
|5
Liberec
|27
|13
|0
|5
|9
|68:64
|44
|6
Mountfield
|26
|11
|4
|1
|10
|68:56
|42
|7
Č. Budějovice
|27
|11
|3
|2
|11
|78:74
|41
|8
Brno
|26
|12
|1
|3
|10
|71:71
|41
|9
Vítkovice
|27
|11
|3
|2
|11
|70:77
|41
|10
K. Vary
|26
|12
|1
|2
|11
|65:69
|40
|11
Olomouc
|27
|11
|1
|2
|13
|57:74
|37
|12
M. Boleslav
|27
|9
|3
|2
|13
|53:64
|35
|13
Kladno
|27
|8
|3
|4
|12
|68:81
|34
|14
Litvínov
|27
|5
|2
|2
|18
|51:87
|21
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž