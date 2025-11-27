Předplatné

Kde mají potíže s výplatami? Zájem z extraligy o Pavláta, Růžičkova budoucnost v Třinci

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Kde jsou potíže s výplatami, Pavlát do extraligy? Co dál v Třinci s Růžičkou • Zdroj: isport.cz
Hlavní trenér hokejové Sparty Jaroslav Nedvěd
Šarvátka v utkání mezi Plzní a Vítkovicemi
Kladno porazilo Litvínov po nájezdech
Devin Shore ze Sparty proti Romanu Willovi z Pardubic
Pardubický Jakub Lauko v pěstním souboji s Adamem Raškou ze Sparty
Karlovarský útočník Vít Jiskra oslavuje gól svého týmu
Lotyšský útočník Miks Indrašis předčasně končí v Mladé Boleslavi
8
Fotogalerie
TV iSport
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

V nejnovějším dílu podcastu Zimák padala kritika na adresu přístupu a nasazení Dominika Lakatoše. Zdá se, že si útočník Mladé Boleslavi vzal přísná slova k srdci, protože od té doby hraje (téměř) jako vyměněný. U Bruslařů to je vůbec radost, po nástupu Miloslava Hořavy vydřeli v pěti utkáních jen 12 gólů, ale také 12 bodů z 15 možných. Na jiném extraligovém místě řeší méně příjemné starosti, protože se klub zpožďuje s vyplácením výplat hráčům. Jaké s tím mají zkušenosti Radek Duda se Zbyňkem Irglem během svých kariér? Docela pikantní. Do nejvyšší české soutěže možná zamíří zajímavé brankářské jméno. Proslýchá se, že dorazí Dominik Pavlát, v Zimáku povíme, kam by to mohlo být. A nakonec velké téma. Oceláři Třinec. Sedm porážek v řadě bez bodu je nelichotivým klubovým rekordem. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>> 

O co v Třinci jde? Je na čase řešit otázku budoucnosti tahouna Martina Růžičky? Patří do třetí formace? Socha před stadionem? Určitě! Ale mohl by jednou vystřídat Jana Peterka v manažerské pozici?

Kompletní díl sledujte na zimakpodcast.cz nebo v sekci iSport TV.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2913411187:7248
2Pardubice261323879:5846
3Třinec261331978:6546
4Plzeň261233869:5045
5Liberec271305968:6444
6Mountfield2611411068:5642
7Č. Budějovice2711321178:7441
8Brno2612131071:7141
9Vítkovice2711321170:7741
10K. Vary2612121165:6940
11Olomouc2711121357:7437
12M. Boleslav279321353:6435
13Kladno278341268:8134
14Litvínov275221851:8721
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů