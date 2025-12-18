Machovský to má s Pardubicemi 7:0! Proč Dynamo neumí zavírat jasný zápas?
Vedete 3:0 po čtrnácti minutách, soupeř nestíhá, neví, co se sebou, natož s vámi. Zanedlouho osazenstvo druhé střídačky sleduje, jak mu na nosítkách odváží zbouraného spoluhráče do špitálu. Pardubice drtí Olomouc, jíž hrozí blamáž, ale na konci bitvy jsou to Hanáci, kteří otáčejí na 5:4 a berou domů senzační dva body. Jak je možné, že favorit na titul takhle promrhá jasné vítězství?
Jistě, soupeři musíte dát kredit. Olomoucká banda je drahně let vzdorovitá, nepoddajná. Zakořeněná pokora v balíčku se slabšími ekonomickými možnostmi vůči jiným jí velí dřít, na spodní extraligové příčky věčně umísťovaný soubor může ostatní jen překvapovat. Občas se nevyhne debaklům, nezřídka sám šokuje. Jako ve středu na východě Čech. Jedno je však zřejmé: Tým jako je pardubický nemůže takhle rozjeté partie pouštět. Ne, ne a ne. „O tom se vůbec nemusíme bavit,“ přikývl trenér Karel Mlejnek. Dynamo zůstává zranitelné, nečitelné.
I když, jak pro koho. Třeba zrovna olomoucký gólman Matěj Machovský si hýčká bilanci sedmi vyhraných prodloužení proti Pardubicím. Ze sedmi možností (viz bilance níže).
Machovský vs. Pardubice
Sezona
Zápas
Výsledek
Kolo
2025/26
Pardubice – Olomouc
4:5 p
31. kolo
2019/20
Sparta – Pardubice
2:1 p
12. kolo
2019/20
Sparta – Pardubice
2:1 p
38. kolo
2019/20
Pardubice – Sparta
1:2 p
51. kolo
2018/19
Pardubice – Sparta
4:5 p
17. kolo
2014/15
Pardubice – Plzeň
3:4 p
38. kolo
2014/15
Plzeň – Pardubice
2:1 p
51. kolo
Extraligová tabulka lehce klame. Pardubice vidíte nahoře a nebýt black-outu v předehrávce 31. kola, skočily by na první flek. Jenže údaj 59 procent náležící k bodové úspěšnosti říká leccos o tom, že se nejedná o suverenitu, nýbrž o široce zastoupené popředí, kde se na podobných cifrách pohybuje Hradec, Sparta, Třinec a Liberec. Při nasazeném tempu Dynamo na konci základní části zúčtuje 92 bodů, což je na tak ambiciózní a osobnostmi našlehaný tým průměrný počin.
Samozřejmě, můžete to vzít z druhé stránky: Východočeši nepotřebují nutně prvenství v základní části, jde jim o zisk titulu do Hockeytownu po 14 letech. A je to pravda. Ovšem i tady najdete nemalé B. Do play off byste rádi vstupovali seštelovaní, kompaktní, sebevědomí. Realita je zatím taková, že v tříkolovém týdnu Dynamo obvykle předvede jedno výborné utkání, jedno průměrné a pak představení, které vám ve voze zařadí zpátečku, a vy zas a znovu dumáte, co se stalo a co teď s tím.
Ano, argument široké marodky je nabíledni, ale upřímně, časem ztrácí na síle. Pokud vedete nad dlouhodobě níže postaveným sokem 3:0, musíte se přenést i přes faktor Csaplárovy pasti, která by se dala z fotbalové terminologie přemístit k ledu s jednogólovým navýšením.
Sedlák: Sami jsme je dostali zpátky do hry
Dynamo mělo ve středu ideální prostor předvést taktickou vyzrálost, nemuselo se za každou cenu hnát do astronomického skóre. Scénář vybízel k chytré hře, k lákání Hanáků do pasti zabezpečené obrany s plánem podnikat smrtonosné brejky. „Začali jsme hrát moc na krásu a oni trestali naše chyby. Z naší strany takticky špatně odehrané,“ připustil zkušený útočník Lukáš Sedlák. „Rychlé vedení o tři góly může být dvousečné, právě proto potřebujete ukázat taktickou vyzrálost, hrát jednoduše a čekat na jejich chyby. Protože v tu chvíli to jsou oni, kdo se musí do nás tlačit. Ale my, místo toho, abychom si puky dávali kolem nich nebo za ně, dáváme si žabičky a zadovky v obranném pásmu. Právě tohle nás stálo zápas,“ kroutil hlavou.
S opuštěním rozumných zadání nastal binec v obraně, při němž Rok Macuh snížil na 1:3. Trenér Mlejnek to po duelu popsal trefně, byť nerad. Slovinský útočník doslova krokem předčil Johna Ludviga i Jana Stránského, jinak vyhlášené rafany. Síla tohoto úderu se ukázala jako klíčová, gól z ničeho změnil režii, reálnou vizi obratu podpořil druhý gól při Mandátově trestu za zákrok na Macuha. „Dostali jsme je sami zpátky do hry,“ připojil Sedlák.
Spolu s tím, jak se gólman Matěj Machovský dostal do ráže, vzniklo podhoubí pro úctyhodné povstání. Hlavy hráčů obou výběrů najednou začaly pracovat jinak, jednu partu poháněla touha dokonat šokující zvrat, druhá se dychtivě, občas však až zběsile a nebezpečně vůči sobě snažila o opak. „Měli jsme hodně tutových šancí, mohlo to skončit výhrou s vyšším rozdílem, ale nakonec rozhodly naše zbytečné chyby včetně nedůrazu, kdy u jednoho jejich hráče stojí tři naši. Je třeba se toho vyvarovat, v klíčových momentech zápasů musíme hrát zodpovědněji a trpělivěji. Musíme se poučit, protože zápasů s momenty, kdy povedete o gól, bude spousta a vy je potřebujete zvládnout,“ uvědomuje si Sedlák.
Není vyloženě lží, pokud někdo tvrdí, že Dynamo zabrzdil pětiminutový postih pro Jana Mandáta za Macuhovo zastavení v druhé třetině za stavu 3:1 pro domácí. Diskutabilní moment, k němuž přispěl i olomoucký útočník tím, že si nehlídal dění okolo. Odehrál puk a rozsekal se o pardubický strom. „Dělal tam asi čtyři protizvraty a Mandyho neviděl. Těžké, blbě se to hodnotí, proběhlo video, na druhou stranu i ten hráč nese odpovědnost, když tam kličkuje. Dost často jde o věc obou hráčů, každý by měl vědět, kde se kdo zrovna nachází. Oba na tom mají podíl,“ je si jistý Sedlák.
Později se i on srazil nešťastně s olomouckým hráčem v nemalé rychlosti, sudí však okamžitě odmítli střet řešit. „Viděl jsem ho na poslední chvíli, naštěstí jsem se stihnul na střet trochu připravit. Ale myslím si, že se tomu dalo zamezit, dostal jsem rukama nahoru. Máme video, tak je možná škoda, že jsme ho nepoužili…“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|3
Mountfield
|31
|14
|5
|1
|11
|86:72
|53
|4
Třinec
|31
|15
|3
|1
|12
|95:80
|52
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Plzeň
|30
|13
|3
|4
|10
|78:60
|49
|7
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|8
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|9
Vítkovice
|32
|13
|3
|2
|14
|81:93
|47
|10
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž