Jak může vypadat česká nominace na ZOH: Ticháček si řekl o místo, kam s Kämpfem?
Zhruba za tři týdny Radim Rulík vytáhne notes s olympijskou nominací, jména pošle na všechny potřebné strany, aby se z výsledku několikaměsíčního dumání stal oficiální dokument. V atmosféře doufání, že v Miláně uniknou hrozící blamáži s rozestavěným stadionem a vedení NHL nezakáže svým hvězdám odehrát dlouho očekávaný podnik, se spekuluje, kdo z českých borců má letenku jistou, kdo se k ní přiblížil a kdo bude mít smůlu. Deník Sport přináší verzi, jak by konečná soupiska mohla vypadat.
Z Curychu se v neděli navečer vracela nahuštěným programem i virózou zmožená výprava národního týmu. Ze Švýcarských her dovezla šest bodů a druhé místo. Nedělní finiš duelu se Švédskem doložil, že Češi toho mají plné zuby, když si to odpočatější Seveřané mezi nimi dávali téměř do prázdné. Výsledek 0:5 nepotěšil, v reálu však znamená jen porážku v přípravě, nic víc.
Na debakl se lze dívat i z jiného pohledu. Například, kde je dnes švédský a kde český hokej. Z vítězného souboru, který v rámci aktuální evropské Tour vydoloval 17 bodů z 18, nepojede do Milána téměř jistě nikdo. To nejlepší mají Tre kronor usazené v NHL, z tamních zásob by poskládali suše dva silné týmy. A leccos to možná říká také o kvalitě švédské SHL, jíž se snaží dorovnat česká extraliga. Platově to zatím tak určitě vypadá, otázkou je herní kvalita. Tady to vypadá na obligátní běh na dlouhou trať. Konec odbočky.
Předvánoční sešlost v Curychu měla Radimu Rulíkovi potvrdit či vyvrátit jeho pohled na hráče, přicházející do úvahy pro turnaj pod pěti kruhy. Zároveň na druhé koleji běží závod o místenky na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku. Což je sice nyní vedlejší, nejde však o nedůležitou součást curyšského testu. V této souvislosti hlavního kouče musí těšit způsob, jakým se reprezentace vyhrabala z nepovedeného vstupu do sezony. V listopadu v aréně v Ängelholmu a poté v Tampere zaostala za oběma skandinávskými celky, trenér dal najevo nespokojenost s tím, jak si reprezentanti vyložili nastavený herní plán. Až příliš často se od něj odkláněli. Radim Rulík utáhl řetěz, volnomyšlenkářství dostalo červenou, po čemž přišly tři tříbodové výhry v řadě, z toho dvakrát nad Švýcary, jednou nad Finy. Pádný důkaz, že mužstvo pracuje s trenéry v potřebné symbióze a realizačnímu štábu se vrací dostatečná reakce na podněty či impulsy z týmových porad.
A teď k tomu hlavnímu: kdo se v rámci Swiss Hockey Games přiblížil únorové olympiádě? Začněme po pořádku a zároveň nejkratší odpovědí. V brankovišti není co řešit, trenéři v předstihu avizovali, že do Milána vezmou trojici z NHL. Nicméně Dominik Pavlát se vrátil do reprezentace ve velkém stylu, chytal spolehlivě a může směle pomýšlet na jarní šampionát. Možná nejen na něj, ve výhledu může být i angažmá v NHL. Anebo v Kladně, jak se už delší dobu spekuluje. A kdo by se měl ukázat na Hrách?
Brankáři
Mínění deníku Sport je jednoznačné. Do turnaje vstoupí jako jednička Lukáš Dostál. Opora Anaheimu se ocitla už v prvotní nominační šestce, má za sebou skvělé loňské MS v Praze, na solidních výsledcích Ducks nese nemalou zásluhu. Dvojku vidíme v Danielu Vladařovi, jenž krůček po krůčku stoupá