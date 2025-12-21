Předplatné

ONLINE: Sparta hájí první místo proti Vítkovicím, Pardubice hrají v Plzni

Hráči Sparty se radují z gólu proti Litvínovu
Hráči Sparty se radují z gólu proti Litvínovu
iSport.cz
Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty ve 32. kole extraligy hájí první místo v tabulce proti Vítkovicím, které ve všech třech dosavadních zápasech v sezoně porazili. Pražané vedou pouze o skóre před Třincem, Oceláři dnes bojují na ledě Českých Budějovic. Pardubice hrají v Plzni, Hradec Králové hostí mistrovskou Kometu. Na programu je kompletní kolo, ONLINE přenosy ze všech sedmi utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3315411398:8054
2Třinec3215411297:8154
3Pardubice301524996:7253
4Mountfield3214511287:7653
5Plzeň3113351079:6250
6Liberec3115051180:7550
7Brno3015131184:8050
8K. Vary3015121276:7949
9Olomouc3214221474:8448
10Vítkovice3313321582:9547
11Č. Budějovice3112421389:8846
12Kladno319351476:9138
13M. Boleslav3110321662:7938
14Litvínov317222060:9827
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

