Předplatné

ONLINE: Kometa - Motor 1:0. Kladenský Marcel sejmul Řepíka a dohrál. Třinec vede

Michal Řepík schytal těžký direkt od kladenského Marcela, později se ale vrátil na led
Michal Řepík schytal těžký direkt od kladenského Marcela, později se ale vrátil na led Zdroj: Zuzana Jarolímková / iSport
Lukáš Nahodil brání před olomouckým brankářem Matějem Machovským
Zleva Petr Fridrich z Olomouce doráží na Petra Sikoru z Třince
Zleva Alex Rašner z Olomouce a Patrik Hrehorčák z Třince
Zleva Lukáš Anděl z Olomouce a Michal Kovařčík z Třince
Kapitán Kladna Miroslav Forman na ledě sparťanské O2 areny v úvodním zápase předkola playoff
Zleva David Musil z Třince a Petr Fridrich z Olomouce
Michal Gulaši (vlevo) z Komety v úvodním zápase předkola play-off proti Motoru
19
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Boj o Masarykův pohár začíná! Play off hokejové extraligy se rozjíždí letos obzvláště atraktivním předkolem, ve kterém nechybí velké kluby, jako jsou Kometa, Třinec či Sparta. Pražané doma startují pikantní sérii proti Kladnu, které vyřazovací boje hraje po 13 letech. Úřadující mistr z Brna jde do bitvy s Českými Budějovicemi. Oceláři nastupují proti Olomouci.  Karlovy Vary čelí Vítkovicím. Jak favorité vstoupí do vrcholné fáze sezony? ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy ZDE>>>

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů