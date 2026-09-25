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ONLINE: Sparta i Pardubice vedou. Třinec ničí Vítkovice. Olomouc - Kometa 0:1

Radost hráčů Pardubic
Radost hráčů PardubicZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Souboj mezi Karlovými Vary a Českými Budějovicemi
Souboj mezi Karlovými Vary a Českými Budějovicemi
Devin Shore
Souboj mezi Karlovými Vary a Českými Budějovicemi
Zákrok Ondřeje Kacetla
Zápas Sparty proti Litvínovu
Pardubičtí hráči se radují po úvodní trefě
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ČTK, iSport.cz
Tipsport extraliga
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Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy hájí dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je šest zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavi, Pražané v Litvínově. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027

LIVE 2. třetina
41Tipsport1,022570Detail
LIVE 2. třetina
01Tipsport8,55,21,33Detail
LIVE 2. třetina
02Tipsport7,651,37Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport2,53,52,7Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,454,86,4Detail
LIVE 1. třetina
01Tipsport4,64,21,65Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec3300011:79
2Kladno3210010:68
3Č. Budějovice320107:57
4Mountfield4200211:106
5Pardubice4200215:136
6Litvínov320016:66
7M. Boleslav311019:95
8Sparta3101110:104
9Liberec410129:144
10Brno310029:93
11Plzeň301116:73
12K. Vary310026:83
13Olomouc301027:102
14Vítkovice200025:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

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