ONLINE: Sparta i Pardubice vedou. Třinec ničí Vítkovice. Olomouc - Kometa 0:1
Hokejisté Třince ve čtvrtém kole Tipsport extraligy hájí dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je šest zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavi, Pražané v Litvínově. Bez porážky je i Kladno, které hostí Plzeň. Všechny zápasy extraligy sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2026/2027
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|3
|3
|0
|0
|0
|11:7
|9
|2
Kladno
|3
|2
|1
|0
|0
|10:6
|8
|3
Č. Budějovice
|3
|2
|0
|1
|0
|7:5
|7
|4
Mountfield
|4
|2
|0
|0
|2
|11:10
|6
|5
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|15:13
|6
|6
Litvínov
|3
|2
|0
|0
|1
|6:6
|6
|7
M. Boleslav
|3
|1
|1
|0
|1
|9:9
|5
|8
Sparta
|3
|1
|0
|1
|1
|10:10
|4
|9
Liberec
|4
|1
|0
|1
|2
|9:14
|4
|10
Brno
|3
|1
|0
|0
|2
|9:9
|3
|11
Plzeň
|3
|0
|1
|1
|1
|6:7
|3
|12
K. Vary
|3
|1
|0
|0
|2
|6:8
|3
|13
Olomouc
|3
|0
|1
|0
|2
|7:10
|2
|14
Vítkovice
|2
|0
|0
|0
|2
|5:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž