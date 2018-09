Mistr světa Hubáček ukončil kariéru, bude televizním expertem

"Vnitřně už jsem byl rozhodnutý. Nechal jsem si sice nějaký prostor, kdybych to třeba v létě vyhodnotil jinak. Ale víceméně během ročníku ve Francii jsem cítil, že jde o mou poslední sezonu," řekl Hubáček na webu České televize.

"Jen jsem to vyloženě striktně nikde neřekl. Po sezoně jsem nějakou aktivitu směrem ke hraní nevyvíjel. Nic jsem si nehledal, prostě pro mě kariéra skončila. A spíš jsem se porozhlížel, co do budoucna," uvedl účastník pěti mistrovství světa, z kterých má ve sbírce i stříbro (2006) a bronz (2013).

Hubáček vedle mateřské Komety Brno působil v extralize i ve Vítkovicích, ve Zlíně a v Pardubicích. V NHL má na kontě šest zápasů za Philadelphii, hrál také v Bernu, Nižněkamsku a Jyväskylä, s kterou získal 2012 titul ve finské lize. Za českou reprezentaci sehrál 120 zápasů a vstřelil 11 branek.

K pokračování v kariéře už se Hubáček nenechal přemluvit. "Ve Francii za mnou poslední měsíc přišel manažer asi třikrát nebo čtyřikrát a ptal se, jestli bych ještě rok nepokračoval. Říkal jsem, že mám doma dvě děti a už to prostě takto nejde dělat do nekonečna," prohlásil.

"Cítil jsem, že začínám kariéru trochu uměle natahovat. Nastínil i myšlenku, že do Rouenu přijedu hrát od nového roku, vyloženě na poslední měsíc základní části a play off. V tu dobu jsme si tuto možnost nechali otevřenou, ale tušil jsem, že ani tato varianta pro mě nebude ve hře," doplnil Hubáček.

Zdravotně byl v pořádku. "Tělo bylo v pohodě, ale spíš už člověk stárne a energie ubývá. Vždycky jsem měl hokej postavený na fyzičce, na bruslení a celoplošném hokeji. Můj styl byl náročný. Poslední dvě sezony už nebylo tolik energie a klesala i nějaká vůle jet každý trénink a zápas na sto procent," řekl Hubáček.

Sparta - Pardubice: Hubáček střelou mezi betony překonal Pöpperleho, 3:2 720p 480p 360p 240p REKLAMA

Začal se už připravovat na novou práci. "Když jsem byl ve Francii a už tušil, že bych mohl dělat práci experta, díval jsem se na hokeje a čárkoval si, kolikrát a kdy spolukomentátor během zápasu vstoupí do hry, abych měl nástřel. Udělal jsem si jen pro představu četnost vstupů. Šlo asi o dvanáct či patnáct zápasů," podotkl Hubáček.

"Nic velkého to neznačí, ale člověk si udělá malý obrázek. Z hokejové kariéry vím, že i když jsem se na něco nachystal a nevyšlo to, měl jsem alespoň vnitřní pocit, že jsem pro to něco udělal," doplnil.

Rozlučkový zápas nechystá. "Zas si nemyslím, že jsem byl takový kulér, abych pořádal hromadné rozlučky. Nemám na to povahu. Můj sportovní čas se naplnil, není kolem toho třeba velkých slov," dodal Hubáček.