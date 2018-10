Kolaps roku! Vedli 8:1 a náskok ztratili. Velká ostuda, vědí v České Třebové

Když Radek Velínský ve 38. minutě povedeným blafákem zvýšil na 8:1, nikdo asi nečekal, že 536 fanoušků na stadionu uvidí ještě jedenáct branek. Navíc devět v síti domácích Kohoutů!

Jenže stíhačku načal hostující Novák hned 24 vteřin poté a Lukáš Pilař společně s Pavlem Prachařem upravili ještě do konce druhé třetiny na 4:8. Co také domácímu souboru nepomohlo, bylo vyloučení obránce Michala Žouželky těsně před skončením druhé dvacetiminutovky.

Nalomený domácí soubor tak vstoupil do třetí třetiny v oslabení a Choceň toho využila. Pilař, Jankovský a Černý vyhnali domácího gólmana Kamila Nimmerrichtera z klece a do hry šel za stavu 8:7 čtyřiadvacetiletý Filip Sajdl.

Změna domácímu souboru prospěla, Třebová přidala dvě branky, dostala se ve 47. minutě do vedení 10:7 a znovu to vypadalo, že je rozhodnuto.

Ale nebylo! Choceň ještě jednou předvedla pořádnou porci vůle a odhodlání. Ve vlastním oslabení ve 49. snížil Jakub Knytl a bídu dokonal v 55. minutě brankář Sajdl, který si pokus Matěje Pilaře srazil do vlastní sítě - 10:10!

Ve zbytku základní hrací doby i v pětiminutovém nastavení překvapivě žádný gól nepadl a při nájezdech dominovali brankáři. Ten rozhodující pak proměnil Štefka a ukončil hokejovou divočinu, která Českou Třebovou nechala v tabulce na druhém místě hned za Moravskou Třebovou, která má stejný počet bodů.

„Za stavu 8:1 by určitě nikoho nenapadlo, jak se bude jednoznačný zápas dál vyvíjet. Neexistuje omluva pro to, co mužstvo ve středu předvedlo," zlobil se Vaněk na oficiálních stránkách mužstva.