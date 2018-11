Poborský válel při hokeji: Je ke mně milosrdnější než fotbal

Na první pohled byste neřekli, že to není „čistokrevný“ hokejista. Karel Poborský při Posledním derby Pavla Kolaříka mezi Slavií a Spartou ukázal hokejový um. „Byl jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ říkal o hvězdné exhibici, na počest loučící se slávistické ikony.

Nebyl jste až sám překvapený, jak vám hokej šel?

„Já bych to zase nepřeceňoval. Hokej mám rád, když můžu, tak si ho chodím zahrát. Od té doby, co jsem skončil s fotbalem, tak na něj chodím častěji než právě na fotbal. Jak mám čas, snažím se někam nacpat na led. Bruslím odmalička, i když jsem hokej nikdy nehrál závodně. Neměl jsem čas, nešlo to s fotbalem skloubit. Ale když můžu, jdu na hokej.“

Jak často?

„Troufám si říct, že když nejsem někde na cestách, aspoň jednou týdně se dostanu na led. Někdy dvakrát, když mi to vyjde.“´

Čím to, že si ho chodíte zahrát častěji než fotbal?

„Přijde mi, že hokej je ke mně milosrdnější. Je tam méně zranění. Když jdu na fotbal, mám problémy s koleny, s kotníky. Hokej, zatím, se mi zdá, je ke mně milosrdnější. Tak snad to tak zůstane.“

Při Posledním derby jste stačil i tempu klasických hokejistů, to vás muselo těšit.

„Jak říkám, nepřeceňoval bych to… Ale jo, mám z toho dobrý pocit. Zpotili jsme se všichni, nikdo se nezranil, což je důležitý. A doufám, že se to Pavlovi (Kolaříkovi) líbilo. Myslím, že to byla velice důstojná rozlučka. Jsem rád, že jsem u toho mohl být.“

Co říkáte na jeho kariéru, kterou celou strávil v jednom klubu?

„To se nevidí. A troufám si tvrdit, že už se to nikdy asi neuvidí. Klobouk dolů. Být dvacet sezon v jednom klubu, to je něco úžasného. Navíc v týmu, který hrál o tituly, kde byl přetlak kvality v určitém období.“

Takže si takovou rozlučku jistě zasloužil.

„Určitě ano. Mně to přišlo velice důstojný. Přeju mu hodně štěstí do normálního života. A doufám, že si to užil.“

Jaké to pro vás bylo, sledovat ze střídačky hokejové profesionály?

„Byl to zážitek. Já mám obecně sport rád. Když ho dělá někdo, kdo to opravdu umí, je to radost se na to dívat.“