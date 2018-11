První místo! Znovuzrozený Humboldt píše po tragédii silný příběh

Tým z kanadské provincie Saskatchewan ohlásil i po tragédii návrat do sezony 2018/19. Asistent generálního manažera Jason Neville stavěl nový tým znovu kousek po kousku. V Saskatchewan Junior Hockey League, kterou hraje dvanáct týmů, neměl přehnané cíle. Chtěl, aby „noví“ Broncos odehráli důstojnou sezonu.

Nebudeme za otloukánky!

„Řekl jsem všem hráčům, že rozhodně nebudeme za otloukánky,“ vysvětloval Jason Neville pro server TSN. „Zároveň jsem dodal, že neočekávám dominanci napříč celou ligou.“ Mužstvo skládal Neville prakticky od nuly. Navíc na to měl jen pár měsíců. „Namotivovali mě především Brayden Camrud, Derek Patter a Tyler Smith, kteří havárii přežili. Chtěl jsem dát dohromady konkurenceschopný tým a ujistit je, že mají místo, kde mohou hrát a být na něj hrdí.“

Střízlivým cílem bylo umístění mezi 9. až 10. místem, čímž by si tým zajistil postup do prvního kola play off SJHL. Ke konci listopadu, a skoro v polovině sezony, vyhráli Humboldt Broncos 18 zápasů z šestadvaceti. Pouze šestkrát padli v základní hrací době. A navíc se v domácích zápasech v Elgar Petersen Aréně zvedla návštěvnost o víc než 50 procent.

Trable se získáváním opor

Cesta zpět do juniorské ligy ale byla trnitá. Aktuální kouč a generální manažer v jedné osobě Nathan Oystrick, který dříve válel za Lev Praha v KHL, byl najat až 3. července. Samotné vedení ligy navíc taky nedalo Humboldtu příliš na výběr během draftu. Každý klub totiž dostal možnost ochránit si devět nejlepších hráčů z mužstva.

Ve výsledku je tedy sestava týmu z malého městečka směsicí všech možných hokejistů. Tým také získal pět hokejistů formou výměny. Nejednalo se ale o tradiční trejd. Místo hráče obětoval klub v přepočtu 5 000 amerických dolarů na jednoho hokejistu v rámci stanoveného poplatku. Takový luxus si nemůže dovolit drtivá většina klubů SJHL. Díky finančním příspěvkům to ale vedení Humboldtu zvládlo.

Nadějným individualitám se daří. Útočník Michael Clarke si v 25 zápasech připsal 35 bodů (14+21), další posila, dvacetiletý centr Owen Guenter, posbíral 25 bodů (7+18). O rok mladší gólman Dane Dow má úspěšnost zákroků 92,1 procent.

A skvěle si vede i „původní“ trojice Broncos. Dvacetiletý centr Brayden Camrud má po 20 zápasech 26 bodů (14+12), je druhým nejproduktivnějším hráčem týmu. Zároveň usiluje o stipendium na univerzitu. Stejně starý Derek Patter rozhodl přesnou trefou tři duely. A Smith se nedávno konečně vrátil na led. Začátek ligy zmeškal vinou nervového poškození v ruce, které utrpěl při havárii autobusu.

Tým šlape, můžu odejít

Broncos znovu šlapou. Píší nádherný hokejový příběh. I tak už tři dny po premiérovém utkání sezony rezignoval Neville na post asistenta generálního manažera. Když dal během léta mančaft opět dohromady tak, aby fungoval, předal své místo bývalému bekovi NHL a současnému kouči Oystrickovi. A znovu se soustředí na své původní povolání, což je vedoucí studentských služeb na Horizon School District.

U hokeje ale Neville zůstal. V roli skauta vypomáhá juniorskému klubu Swift Current Broncos z WHL. Shodou okolností je trénuje Dean Brockman, bývalá legenda Humboldtu. V roli generálního manažera, asistenta trenéra a kouče strávil v Humboldtu 14 let.