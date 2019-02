Děsy exbrankáře NHL: na ledě umíral v kaluži krve. Pak si chtěl ustřelit hlavu | iSport.cz

Poprvé. Po devatenácti letech se bývalý brankář, který v sezoně 2001/02 trénoval i Spišskou Novou Ves, pokusil kvůli posttraumatické stresové poruše zastřelit. Přežil. Teď s manželkou pomáhají lidem vyrovnávat se s podobnými psychickými problémy. Ale nepředbíhejme!

„Do dvou nebo tří minut je po mně,“ problesklo hlavou tehdy sedmadvacetiletému Kanaďanovi, když mu nůž zřejmě od brusle protihráče projel krkem..

„Moje první myšlenka ihned po úrazu byla, že se musím co nejrychleji dostat z kluziště, protože na ten přenos se dívala moje máma,“ líčil po letech děsivý zážitek. „Nechtěl jsem, aby viděla, jak její syn umírá na ledě.“

VIDEO: Podívejte se na incident, který málem stál Malarchuka život. S číslem 4 do svého brankáře nechtěně najel i obránce Uwe Krupp





Když rozhodčí s kustodem přispěchali na pomoc, řekl mu Malarchuk jedinou větu. „Drž mě za ruku, zatímco umřu.“ Navzdory beznadějně vypadající situaci Clint přežil. Děkovat za to může především členovi týmu, válečnému veteránovi z Vietnamu, kterému se podařilo krvácení zastavit. O 10 dní později nastoupil opět do soutěžního zápasu. Od diváků si vysloužil ovace ve stoje.

Všichni obdivovali, jak rychle se dokázal vrátit. Čeho se ale nadějný brankář nedočkal, byla psychická pomoc. „Nic takového v té době nebylo. Ani mě to nenapadlo, natož pak vedení ligy,“ líčil pro server cbc.ca.

Při zpátečním pohledu se Clint domnívá, že v několika prvních měsících po hrůzostrašném zranění byl stále v šoku. Další sezonu se psychický stav zhoršil. Navzdory solidnímu ročníku, kdy skončil celkově čtvrtý napříč ligou v procentuální úspěšnosti zákroků (90,3 %), začal propadat depresi, úzkosti a panickým záchvatům doprovázené nočními můrami.

„Noci jsem radši trávil bdělý v křesle, abych neusnul a nemusel si tak ve snu opět přehrávat moment, kdy mi brusle přeřízla krční tepnu,“ popisoval psychické trauma po nešťastném zranění. Navzdory tomu, že se Malarchukovo zranění stalo v hokejovém světě známou věcí, jeho budoucí manželka Joanie, se kterou se oženil v roce 2006, o něm neměla nejmenší potuchy.

Clintovi psychické nesnáze se začaly opět projevovat. Deprese utápěl v alkoholu. Vztah s manželkou se navíc začal rozpadat. Úzkost vedla k neustálému zpochybňování manželství.

A pak to přišlo. Další den, kdy se Clint podíval smrti do očí. Tentokrát ho k tomu dovedlo takřka 20 let depresí a úzkostí zapříčiněných první téměř smrtelnou událostí. Bylo odpoledne. Na první pohled den jako každý jiný. Joanie se vrátila domů, když našla manžela sedět venku s alkoholem a puškou ráží 22 milimetrů. Ta spolehlivě dokáže usmrtit jelena.

Chci tu bolest zabít!

Dali se spolu do řeči. Poté, co se jejich debata vyostřila, zvedl Malarchuk zbraň a namířil ji pod svou bradu. „Tohle je přesně to, co jsem si přál, aby se stalo,“ řekl bývalý gólman své ženě a zmáčkl spoušť. Následovalo ticho, kdy na sebe manželé jen koukali. „Opravdu to vystřelilo?“ pomyslela si Joanie, když zavzpomínala na odpoledne jako ze špatného snu. „Najednou mu začal krvácet nos a brada,“ popisovala Joanie příšernou situaci. Vyděšená žena ihned zavolala sanitku, která Clinta převezla do nemocnice.

Výsledky rentgenu později ukázaly, že kulka prošla horním patrem čelisti, přičemž rozdělila jazyk a vyrazila zub. Kulka se zastavila v dutině nosní, což bylo pro Malarchuka nehorázné štěstí. Nezasáhla tak oči ani mozek. Ten kus olova má bývalý kouč juniorky Spišské Nové Vsi do dnešního dne stále v hlavě. Clint tak už podruhé (!) přežil vlastní smrt.

„Jestli jsem chtěl zemřít? Ne, to opravdu nikoliv. Chtěl jsem ale v sobě zabít tu nehoráznou bolest. Podle mého názoru by vám většina lidí, kteří přežili pokus o sebevraždu, řekli stejnou věc,“ vysvětloval po čase Malarchuk médiím.

Po neúspěšném pokusu o sebevraždu šel na léčení, kde mu diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu způsobenou zraněním z roku 1989. „Dvacet let jsem žil s psychickou poruchou, která mi málem vzala život,“ přiznal si nelehkou realitu. A jak se žije manželům dnes? Oba pomáhají ostatním lidem s podobnými problémy vyhledat správnou pomoc.