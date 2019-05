Musím to tam donést v zubech! Novotný nastartoval parahokejisty za postupem | iSport.cz

S Norskem jste dvě třetiny hráli bez branek, co nakonec rozhodlo?

„My dostali za úkol neplašit. Mně se tohle párkrát nedařilo. Co si budeme vyprávět, byly tam velké emoce, jsem na první velké akci, tak jsem se puku párkrát zbavil. Pak jsem dostal jasné instrukce, postav se do brány a urvi to i s brankářem. Noha, hlava, ruka, prostě jsem se tam nacpal a bylo to tam.“

Co vám blesklo hlavou, když jste se tlačil do brankoviště za volným pukem?

„Že to tam donesu v zubech! Tam nebyla jiná myšlenka, nebyl prostor.“

Zápas byl i hodně ostrý, bylo třeba i tohle zvládnout?

„Každý má v týmu nějakou svoji roli, já tam jsem většinou na bourání, moc se k puku nedostanu. Jak oni na nás, tak my na ně. Šli jsme tam tělem, šlo o všechno, chtěli jsme to víc.“

Jak velké je pro vás povzbuzení, že jste čtvrtfinále nakonec vyhráli 5:0?

„Je to výsledek obrovské přípravy a toho, co za tím stojí. Věčně se střílelo na gólmany a teď z toho těžíme.“

Co vymyslet na Američany, kteří jsou týmem číslo jedna? Budete zase prodávat duši?

(usměje se) „Jestli dostanu možnost, klidně bych to udělal. Ne, zase začneme od začátku. Vyspíme se, připravíme se, dostaneme instrukce, podíváme se na nějaké rozbory. Půjdeme zase od začátku a dáme do toho všechno. Každopádně to bude senzační pocit si proti takovým hráčům vůbec zahrát. Necouvneme, nedáme jim to zadarmo, uděláme pro to cokoliv.“

Co říkáte na skvělou atmosféru v Ostravě?

„Senzační, ohromný motor. To se ani nedá popsat (ženou se mu slzy do očí) Úžasné, došla mi slova, promiňte, už musím...“