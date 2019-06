Letná - demonstrace 23. 6. Proti Babišovi vystoupil i Voráček, Hašek či Smoleňák | iSport.cz

Dominik Hašek: Babiš fňuká jako fracek

„Nelíbí se mi, že se demokracie neubírá správným směrem. Některé hodnoty se lámou jiným směrem. Vadí mi, že člen StB je v čele naší vlády. Říkám, že fňuká jako fracek. To jsou věci, které mně vadí,“ prohlásil Hašek v narážce na premiéra Andreje Babiše v pořadu Prostor X.

Jednoznačný postoj má také vůči prezidentovi Miloši Zemanovi. „Nemůžu mu prominout, jak se chová k médiím. Potírá svobodu slova, dělá z nás onuce. Jako bychom byli horší lidi kvůli tomu, že se scházíme a chceme vyjádřit svoje názory,“ zdůraznil Hašek.

Jakub Voráček: Šířící se nenávist je dílem Zemana a Babiše

Kapitán hokejové reprezentace Jakub Voráček na květnovém šampionátu na Slovensku odmítl dát obsáhlejší rozhovor deníku MF dnes, který je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše. Pro Sport Magazín se pak hlouběji rozhovořil o tom, co se mu nelíbí:

„Mám svoje zásady. Je smutné, že se ve společnosti hrozně šíří nenávist. A to je bohužel dílo Andreje Babiše a Miloše Zemana. Oni lidi hrozně rozdělují. Pak jsou na sebe lidi naštvaní navzájem. Úplně zbytečně. Víte, já jsem deset měsíců v Americe. Lidi řeknou: Voráčku, ty bydlíš v Americe, co je ti do toho! Nedaníš peníze tady, nepleť se do toho. To je ale názor blba. Já tady budu mít děti, mám zde rodinu, zázemí. A třeba za pět let tady budu žít nastálo. Takže mně na tom záleží, co se u nás děje. Šíří se nenávist, navíc už se to bere jako normální věc. Závidět a nenávidět. A ještě k tomu lhát. To přece není dobře, ne? Mám nějaké svoje zásady a hrozně mě mrzí, že lidi strašně rychle zapomínají na dobu, která byla dřív. Můžeme si za to sami. Nenávist vítězí nad respektem a láskou. Je to škoda. Protože život je moc krátký na to, aby se tohle řešilo. Svět by mohl být mnohem šťastnější.“

Smoleňák: Vadí mi neslušnost a špatná morálka

Za kapitána nároďáku se postavil i jeho kamarád Radek Smoleňák. "Jsou to věci, které řeším hodně v sobě, slušnost, morální hodnoty. Odděluju je od dalších leváren, které se dějí. Ty jsou pro mě samozřejmě taky významné, ale hrubě se mi nelíbí, kam se postupně ubíráme. Blbý je, že to jde odshora dolů, toho si nejde nevšimnout,“ konstatoval v rozhovoru pro iSport Premium:

"Pokud tam máme lídry, kteří nám neukazují dobrou cestu? Nemají v sobě morální kodex? Nejsou slušní? To není dobrá cesta. Tyhle lidi bychom následovat neměli, tudy by naše společnost jít neměla. Tohle je asi základ, co mě sere úplně nejvíc. Když se bavíte o politice, přijde na přetřes, že se podařilo něco vytunelovat, něco rozkrást, je to hodně nepříjemný. Ale doufám, že tady vás nakonec vždycky doběhnou zákony.

Hodně mi vadí neslušnost a špatné morální vlastnosti. Tohle je strana, ze které se na to dívám. Mladí lidé plus teď naše děti tohle najednou vnímají taky, třeba ne přímo, ale dostane se to k nim. Jde o styl chování a jednání. Nejhorší věc, která by se mohla stát, je, že jim to pak postupně přijde normální. Tohle normální ale není."

Satoranský odmítl setkání

Basketbalista Tomáš Satoranský zase během zápasu NBA v Londýně odmítl osobní setkání s Andrejem Babišem, který na duel dorazil. "Osobní setkání jsem odmítl, na zápas však může dojít kdokoliv," napsal Satoranský přes facebook fanouškovi, který ho vyzýval, aby se s Babišem kvůli jeho politické minulosti nescházel.