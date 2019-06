TOP 10 manažerů v Česku: legendy, přísný vládce i mistr nepotřebných | iSport.cz

Jaromír Jágr, Miroslav Schön i Filip Pešán patří podle deníku Sport mezi deset nejlepších hokejových manažerů v Česku za poslední sezonu • FOTO: Koláž iSport.cz Je klíčovým hráčem celého týmu. Spolu s trenérem musí poskládat kádr, přitom se vejít do rozpočtu, domlouvat s předstihem smlouvy, operativně řešit všechny nástrahy v cestě za hokejový, grálem. Generální manažeři v Česku oficiální ceny, jako v NHL, nedostávají, deník Sport se to rozhodl napravit. Tady je žebříček TOP 10 generálních manažerů v Česku. Volili jsme mezi všemi českými manažery, tedy ne jenom z extraligy. V úvahu jsme brali i funkcionáře z první ligy nebo zaměstnance svazu. Posuzovali jsme jejich schopnost sestavit tým i to, jak dovedou reagovat na změny, které přináší sezona. TOP 10 deníku Sport Naše anketa se dá brát jako poslední tečka za hokejovou sezonou. Deník Sport vybral pět kategorií, ve kterých vyhlásí svoji ideální desítku. Platí, že jsme brali v úvahu pouze úspěchy a zásluhy, kterých hokejové osobnosti dosáhly ve skončeném ročníku. Minulost jsme nechali spát. Velký profil vítězného Jana Peterka a rozhovor: Neomezený rozpočet už není. Jak to bylo s Kýhosem? - čtěte ZDE »

10. Jaromír Jágr (47 let) KLADNO Není a asi ani nikdy nebude tím klasickým manažerem ve smyslu sezení na penězích, nekončícího sondování nových hráčů a otrocké úřednické práce uprostřed hald papírů. Vůbec mu to ale nevadí. Naopak. Jágr dokázal jako majitel a manažer postavit tým, který úspěšně zvládl náročný boj o extraligu. Sám se pak postavil do jeho středu a v první linii své Rytíře vedl těžkými bitvami. Přiznává, že se práci v obleku stále učí. Obklopil se ale schopnými lidmi. Je hlavou fungujícího stroje. Cíl v extralize? Vyhrát ji, hlásí Jágr. Nastínil i situaci kolem Plekance

9. Martin Hosták (51 let) ZLÍN Do Zlína přišel s puncem manažera z televize. Pro místní byl cizák bez vztahu ke klubu. Hosták převzal kancelář s mnoha kostlivci ve skříni a bídnou finanční situací. Pokladnu i kádr však dokázal stabilizovat. Před sezonou byl Zlín často pasovaný do role týmu pro play out, nakonec zase alespoň předkolo soubor povětšinou složený z odchovanců, doplněný trefenými posilami, dokázal urvat. Hosták si vytyčil cíl: udělat z klubu znovu prestižní adresu. Za tím si jde. A daří se mu to. Martin Hosták před zlínským stadionem • Foto Profimedia.cz

8. Radim Tesařík (45) let VSETÍN Před třemi lety se vrátil domů, aby kdysi nablýskanému fáru vrátil jeho dávno zašlý lesk. Pomohl do klubu přivést peníze, zvednul jeho ambice. Postoupil do první ligy, aby okamžitě začal cílit na metu nejvyšší. Na extraligu. Druhé místo po letošní základní části ale Valaši ve vytoužený postup proměnit nedokázali, v semifinále nestačili na České Budějovice. Do Vsetína se Tesaříkovi daří přivádět zajímavé hráče. I když šéfuje „jen“ klubu o patro níž, odvádí v něm skvělou manažerskou práci. Radim Tesařík se vrátil do Vsetína, který se pod jeho vedením opět nadechl... • Foto Barbora Reichová (Sport)

7. Libor Zábranský (45 let) KOMETA Další chlap, bez kterého se v klubu nepohne ani pírko. V jeho klubu. Zábranský je majitel, manažer i trenér. Tenhle brutální trojboj zvládá skvěle. Přitom se nerad vystavuje, spíše zůstává v ústraní, do médií toho moc nenamluví. Z Komety však vybudoval značku, která má zvuk. I když mu letos nevyšel útok na zlatý hattrick, žádný propadák uplynulá sezona nebyla. Největší manažerskou trefou Zábranského byl příchod Petera Muellera. Brno pod taktovkou svého šéfa šlape. A šlapat bude. TOP MOMENTY: Kašík zpátky v extralize, marná Sparta doma a zuřící Zábranský

6. Petr Nedvěd (47 let) REPREZENTACE Dá se namítnout, že mistrovství světa se hrálo na Slovensku, takže nebylo zase tak těžké ulovit pro Miloše Říhu hráče z NHL. Jenže stejně musel s hráči komunikovat, být s nimi v kontaktu, řešit národní tým. Těžko by dorazili jen pro krásy Bratislavy. Třeba s Detroitem vyjednal, že i kdyby farma postupovala v play off dál, klub by Filipa Hronka po prvním kole uvolnil na mistrovství světa. Mile překvapil, jak byl v roli manažera reprezentace aktivní. Začal velmi dobře. Nedvěd v Bratislavě chodí hrát tenis. Trénuju na Wimbledon, směje se generální manažer

5. Miroslav Schön (52 let) MOUNTFIELD HK S nadsázkou řečeno: někdy máte pocit, že jako první platí jeho pravidla a až pak zákon. Takovou má v klubu moc. Vládne přísně, což ne každému může vonět. Ale díky tomu je v Hradci pevně nastavený řád. Není majitel, který jen chodí do VIPu a zve na hokej obchodní partnery. Do dění v klubu aktivně zasahuje, o všem chce mít přehled. Dal zelenou strategii, že se pomalý a přestárlý tým postupně obmění i za cenu, že se útok na titul odloží. Byla to trefa, Mountfield bavil. Šéf hradeckého Mountfieldu Miroslav Schön • Foto Michal Beránek (Sport)

4. Erik Fürst (58 let) OLOMOUC Někdy máte pocit, že má Lego, pár kostiček mu chybí, tak místo nich nastrká párátka a nikdo to nepozná. Olomouc patří k nejchudším týmům ligy, sem hokejisté nechodí, aby si odnesli ranec peněz. Taky před tímhle ročníkem v klubu slyšeli, jak se budou zachraňovat. Výsledek? Tým bez hvězd s veteránem Zbyňkem Irglem skončil po základní části šestý a po sedmi zápasech vypadl ve čtvrtfinále s Plzní. Fürst se umí trefit do hráčů, které by jinde odložili jako nepotřebné. Olomoucký generální manažer Erik Fürst při oceňování nejlepších sportovců okresu • Foto Profimedia.cz

3. Martin Straka (46 let) PLZEŇ Jenom málo českých týmů funguje na tak zdravě položených základech jako Plzeň. A tohle je výhradně Strakova práce. Jasně, vznikl tady silný tým, který měl prostředky na návraty Jana Kováře nebo Michala Moravčíka ze zámoří. Strakova velikost je ale i jinde. Tam, kde ostatní obvolávají volné trenéry, on nepanikaří. V říjnu měla Plzeň dost bídné období, Straka ale utáhl řetěz hráčům, nevyhodil kouče Čiháka. Vyplatilo se, tým si to rozdal s mocnými a vypadl až v semifinále s Třincem. Boss hokejové Plzně Martin Straka v hledišti zápasu Ligy mistrů Viktorie s Realem Madrid • Foto Michal Beránek (Sport)

2. Filip Pešán (41 let) LIBEREC V Liberci byla výhoda, že sportovní manažer a trenér jsou jedna osoba. Bafuňář Filip Pešán postavil pro trenéra Filipa Pešána rychlý, tvrdý a dostatečně šikovný tým. Povedlo se mu pár dobrých kousků, třeba přesvědčit Libora Hudáčka, že v Kometě se finále hrát nebude a Liberec je lepší štace. Většinu sezony dovedl udržet v těch správných mezích démona Marka Kvapila. Pešán dal dohromady tým, který ovládl dlouhodobou část sezony, to znamená, že měl stabilní výkonnost. Pešán má být za rok trenérem reprezentace. Popsal spolupráci s Říhou i Lenerem