Čech hokejistou? Zaplňoval prostor, ale dá tomu vše. Pavelce nepřekvapil | iSport.cz

Legendární Petr Čech se vrací k chytání! Namísto trička a trenýrek se ale tentokrát bude soukat do vesty, chráničů, betonů a lapačky s vyrážečkou. Stane se z něj hokejový brankář. Vítěz čtyř titulů v Premier League, jednoho v Lize Mistrů a Evropské lize tak opravdu realizuje svůj sen, který mnozí dlouho brali jako utopii.

„Každý den se může zrodit nový sen. Mým třeba teď je odehrát jeden soutěžní hokejový zápas v anglické hokejové lize. Ne proto, že mě postaví do brány kvůli tomu, že to bude zajímavé, ale proto, že si budou myslet, že se mnou v bráně můžou vyhrát. Někdo může říct: Je to blázen, to se nemůže stát. Já tvrdím, že se to stát může,“ řekl Čech v červnu v rozhovoru pro Sport Magazín.

Nyní se vše stalo skutečností. Čech se dohodl na kontraktu s klubem Guilford Phoenix, který hraje ve čtvrté nejvyšší britské soutěži. Poradce sportovního a technického úseku Chelsea se v městečku nedaleko Londýna chystal už delší dobu. Teď si s ním Guildford definitivně plácl. „Podpis Petra je pro klub obří událostí. Jde o skvělého člověka, který tvrdě maká a nemůže se dočkat premiéry,“ líčí hrající trenér Andy Hemmings.

Debutovat v brance bude už tuto neděli proti Swindonu. Ještě předtím však navštíví Prahu. V Edenu se před duelem fotbalové reprezentace s Anglií zúčastní speciálního ceremoniálu.

„Jsem opravdu vděčný za šanci zahrát si za Phoenix a nabýt tak první ostrou zápasovou zkušenost. Doufám, že tomuto mladému týmu pomůžu dosáhnout cílů, které si před sezonou stanovil. Vynasnažím se dopomoct k co největšímu počtu vítězství, pokud dostanu příležitost chytat. Po dvaceti letech profesionálního fotbalu pro mě bude skvělým zážitkem věnovat se sportu, který jsem rád sledoval a hrál jako mladý kluk,“ tvrdí teď Čech.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



Full story here: https://t.co/DdpOdLz6yb pic.twitter.com/kyQuERVBHa — Guildford Phoenix (@gford_phoenix) October 9, 2019

Jeho slova jen potvrzují, že rozhodně nejde o jednorázovou záležitost. Chce se stát plnohodnotnou součástí týmu.

Do hokejové branky se už pro jeden zápas postavil. Stalo se tak před dvěma lety, kdy se v Brně s kariérou loučil Martin Havlát. Čech v první třetině čapal pro jeho tým. Za dvacet minut od hráčů Komety čtyřikrát inkasoval.

Dvakrát ho prostřelil Martin Dočekal, který v aktuální sezoně hostuje z Brna ve Spartě. „Byla to exhibice, nějak zvlášť jsem nevnímal, že je v brance právě Petr Čech. Že není typický hokejový gólman, bylo samozřejmě znát, pohyby a zákroky tomu odpovídaly. Spíš bych řekl, že zaplňoval prostor. Ale možná se pletu a schválně nás nechával pohodlně zakončovat,“ směje se útočník.

Do druhé třetiny ho tehdy nahradil Ondřej Pavelec. „Nevím, jakou úroveň má ta anglická liga, ale abych řekl pravdu, Petrův přechod k hokeji mě nepřekvapuje. Na Havliho exhibici přiletěl vlastně na skok po tréninku, a bylo úžasné sledovat, jak je do toho zapálený. Předváděl rozštěpy, vůbec se nešetřil. A šlo mu to! Až měl Havli strach, aby se nám tam nezranil,“ vzpomíná s úsměvem Pavelec, který šel opačnou cestou a v současnosti hraje okresní soutěž ve fotbalu.

Čech bude dál pracovat pro Chelsea, trénovat bude tehdy, kdy mu to program fotbalového zaměstnavatele dovolí. „Někteří lidé si mysleli, že jsem v Chelsea kvůli hokeji skončil, naštěstí to ale tak není. Bude to jen náplň mého volného času. Hokej hraji už roky. Když jsem byl profesionálním fotbalistou, nemohl jsem ho hrát ze zřejmých důvodů. Teď konečně můžu,“ dodává 37letý gólman.

Pavelec: Bude chtít dokázat, že na to má

„S Petrem jsme spolu byli na exhibici Martina Havláta. Udělal tam na mě dojem. Musím říct, že o chytání i celkově o hokeji toho ví hrozně moc. S Mrázou (Petrem Mrázkem) jsme si dělali srandu, že o tom ví víc než my dva spolu dohromady. Kdo kde chytá, jak mu to jde nebo jaká je výzbroj, kde se vyrábí. Mě se ptal třeba na vestu, odkud ji mám a jaké je to číslo, ani jsem to pořádně nevěděl. On věděl všechno. Do hokeje je obrovsky zapálený. Zájem má velký. Bylo na něm vidět, že není v bráně poprvé, obrovsky ho to bavilo. Při rozbruslení nás ani nepustil do brány, byl v ní celou dobu. Má to rád. A jak ho všichni znají, určitě to není tak, že by si šel do brány stoupnout jenom tak pro radost. To ne. On určitě bude chtít chytat výborně.“