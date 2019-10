Petr Čech a hokejová kariéra: Podepsal smlouvu s týmem v Británii, brzy má chytat | iSport.cz

Hokej mu není cizí. Do hokejové gólmanské výstroje se nasoukal například na rozlučce Martina Havláta. Rozhodně nezklamal. Ale smlouva s týmem z úplně jiného sportovního odvětví, než ve kterém strávil takřka celý život?

Klub Guildford Phoenix hrající třetí nejvyšší soutěž ve Velké Británii oznámil vyloženou bombu na svém Twitteru.

„Podpis Petra je pro Phoenix velkou věcí. Je to skvělý chlap, který trénuje tvrdě. Nemůžu se dočkat, až ho uvidím při debutu, “ uvedl Andrew Hemmings, hrající trenér britského celku. První start by si měl bývalý reprezentační kapitán připsat už tento víkend.

**PETR CECH SIGNS WITH THE PHOENIX**



The ex professional footballer will begin his ice hockey career this Sunday when he makes his debut for the Phoenix!



