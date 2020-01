Říha o kauze MeToo: Nejsem žádný rváč, hráče nekopu. Ale chybí respekt | iSport.cz

Fyzické násilí neschvaluje. Ale ani to, aby hokejisté po letech začali na trenéry něco vytahovat. „Naše profese bohužel už dopadla tak, že se do nás pouští veřejnost, novináři, ale už i sami hráči,“ reaguje reprezentační boss Miloš Říha. Z titulu svojí funkce tedy největší trenérská autorita u nás. Co si myslí o kauze „MeToo“ v NHL? A chtěl někdy i on někoho praštit?

Dokázal si udělat výborné jméno v Rusku v době, kdy trenér byl téměř všemohoucí. Respekt byl mimořádný. Právě s tímhle slovem při rozhovoru pro iSport Premium hodně operuje. „Respekt a úcta se vytrácejí. Což mě mrzí. Nejde jenom o nás, ale podívejte i třeba na učitele,“ tvrdí 61letý trenérský bard.

Jaký je tedy váš pohled na aktuální dění okolo koučů v NHL?

„Mně se nelíbí, co všechno kolem toho vzniklo. Neznám detaily, nevím, co kdo přesně udělal, ale když se o tom bavíme obecně, prostě se mi to nezdá.“

Co nejvíc?

„Nevím, kdo komu jak ublížil. Jsou každopádně extrémy, které by neměly být. Ale vytahovat něco po pěti deseti letech? Když se hráčům dařilo, tak ty trenéry chválili. Když jim to nejde, vytahují na ně špínu. Pouští se do nich. Proč? I tohle o něčem svědčí. Trenérská práce je hrozně těžká. Dopadáme tak, že už do nás šije veřejnost, novináři, ale už i sami hráči, kteří vytahují staré věci. (povzdychne si) No kde to jsme?“

Chápete tedy, že je občas potřeba přitvrdit?

„Kouč je za všechno zodpovědný, takže občas potřebuje zvýšit hlas. Nevím, jestli všechno, že někdo někoho mlátil po hlavě, se tak opravdu stalo. Může to být přehnaný.“

Podle svědků k tomu opravdu docházelo. Třeba kontroverzní Bill Peters nakopnul českého beka Michala Jordána přímo na střídačce. To schvalujete?

„To samozřejmě ne! Tohle je za hranou, to se mi nikdy nestalo. S tím nesouhlasím, takové věci by si neměl dovolit ani nejlepší trenér. Ani nějaké rasistické nadávky. To také absolutně ne.“

Kde je podle vás hranice, za kterou kouč nikdy nesmí jít?

„Fyzické věci do toho nepatří. To si mají vyřizovat rodiče doma, ne trenéři. Ale nějaký výlev vzteku, zařvání, to je běžná věc. Když chcete někoho vyburcovat, musí to trenér říct před celým mužstvem. Aby to se všemi otřáslo. Stalo se, že trenér přišel do kabiny, kopl do koše, který vyletěl a trefil někoho z hráčů. Tohle