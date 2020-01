Pět Jágrových dekád: jak se legenda měnila od 80. let až dodnes? | iSport.cz

Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale Jaromír Jágr naskočil v roce 2020 už do své páté hokejové dekády. A v každé válel! Bylo úplně jedno, jestli hrál na reprezentační úrovni, v NHL či extralize - pokaždé byl vidět. Jak se hokejový mág v průběhu let měnil? Na to se podívejte ve speciálním videu z dílny iSport TV.