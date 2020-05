Kde byly, když ti bylo patnáct? ptá se Hejda. Do dospělých bez smlouvy! | iSport.cz

Hejduk přišel do Colorada v roce 1998 z Pardubic ověnčený zlatou medailí z olympijských her v Naganu. • Twitter.com

Bývalý reprezentační bek se domluvil s agenturou, která ho zastupovala, že jak skončí s hokejem, nastoupí k ní. „Nemáme to tak, že bychom měli hodně agentů a hodně hráčů. Vždycky mi vadilo, že ty obrovské agentury naslibují všem modré z nebe. Jenže z každého ročníku si naberou třeba 40 hráčů a pak čekají, komu se podaří dostat daleko. Kolik jich vyjde, dva? No a o zbytku dělají, že nejsou,“ vykládá. Snaží se držet, že z každého ročníku naberou maximálně čtyři lidi.

V jeho agentuře je celkem pět spolupracovníků. Jeden v Kanadě, dva v New Yorku, jeden má na starosti Columbus a Ohio. On má Denver plus Evropu. „Chceme dělat jenom ty kluky, o kterých si myslíme, že mají šanci se dostat do profesionálního hokeje. Začneme s nimi mluvit, když jim je 14 let, a celou juniorskou kariéru se jim snažíme pomáhat bez jakékoliv finanční odměny.“

Do jejich stáje patří například i gólman Jonathan Quick, vítěz Stanley Cupu s Los Angeles. Dál pak třeba útočník Columbusu Cam Atkinson, obránce Tampy Kevin Shattenkirk nebo talentovaní brankáři Casey DeSmith a Thatcher Demko. V NHL mají desítky hráčů.

První kontrakt se podepisuje s hokejistou, až když přijde mezi dospělé a dostane opravdovou smlouvu. „Do té doby žádnou nemáme,“ potvrzuje znovu. Tím pádem jim klienta může v klidu vyfouknout i konkurence. Což Hejda dobře chápe: „Cesta do profesionálního hokeje není sprint, spíš maraton, tady nemá cenu nic uspěchat. V tomhle vztahu je vždycky zásadní důvěra, a pokud s námi hráči nejsou spokojeni, tak my je přeci nebudeme nikde držet, jestli si myslí, že mají lepší možnosti jinde.“

Tenhle režim měli jeho současní partneři ještě předtím, než Hejda nastoupil. V Česku teď zastupuje jen dva mladé hokejisty, Jakuba Naara v Hradci a Tomáše Urbana v Kladně. „Pravda je, že doma zase tak moc kluků nemám. Jednak je to moc malý rybníček, kde je hodně agentů. A když chcete pracovat jen s těmi nejlepšími, bavíme se jen o jednotkách hráčů. Druhý důvod samozřejmě je, že na prvním místě je důvěra, když jsem pryč a ne každý den v Česku,“ vysvětluje Hejda.

Logicky, když s klientem nemá smlouvu, někdo mu do něj pak zajede. „Začnete s kluky pracovat ve 14-16 letech, něco se povede, začnou hrát třeba za reprezentaci a přijdou za ním další agentury, že dovedou udělat pro hráče mnohem víc. Vždycky mu jenom řeknu: Kde byly, když ti bylo patnáct? Důvěra je v tomhle byznysu nejvíc,“ dodává bývalý bek Colorada.