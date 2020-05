Réway přiznal deprese: Konec kariéry? Lidé mě přemlouvají, ať pokračuju | iSport.cz

Martin Réway byl přeřazen do záložního mužstva. • Jaroslav Legner (Sport)

Réway zřejmě přestoupí do Slovanu • Michal Beránek (Sport)

Jágr odehrál exhibici a promluvil i o Réwayovi: Má to ve svých rukách • iSport TV

Byl zvyklý dávat spousty gólů. Kanadské body zapisoval hráběmi. To se však v posledních letech Martinu Réwayovi nedaří. A ubíjí ho to. „Nemám co skrývat. Chodím na terapie a beru antidepresiva,“ odkrývá upřímně slovenský útočník, který většinu minulé sezony strávil v Kladně. V 25 letech zvažuje konec kariéry.

Měl našlápnuto k ohromné kariéře. Odehrál tři mistrovství světa do dvaceti let, dva seniorské šampionáty. Ještě jako teenager ohromil svým umem v české extralize. Ve Spartě byl hvězdou, skvěle se mu pak vedlo i ve Švýcarsku. Jenže tady hokejová krasojízda Martina Réwaye končí. Dál už je to ponurý příběh.

Vše odstartovaly problémy se srdcem. „To mě zabrzdilo. Psalo se, že mám problémy s životosprávou, ale to všechno přišlo až později. Roky jsem byl zvyklý bodovat v každém utkání, dával jsem góly, sbíral body, rozhodoval zápasy. Všude, kde jsem se objevil, jsem patřil k lídrům mužstva. Najednou to tak není. Je to náročné na psychiku, se kterou dlouhodobě bojuju,“ popisuje v otevřeném rozhovoru pro slovenský hokejportal.net.

Za poslední tři sezony dal Réway jen čtyři góly. Vystřídal šest klubů. Před uplynulým ročníkem se pokoušel o další restart v hradeckém Mountfiedu, jenže na zkoušce neuspěl. Nakonec si ho vzal pod křídla Jaromír Jágr do Kladna. Jenže ani tam to někdejšímu supertalentu nesedlo. Statistika 17 zápasů, šesti bodů (0+6) a minus deseti bodů v kolonce plus/minus mluví jasně. Sezonu nakonec dohrál v Popradu.

Právě během působení v Kladně si Réway uvědomil, že jeho psychika potřebuje odbornou pomoc a začal docházet na individuální terapie. V těch pak pokračoval také na Slovensku. „V Kladně se mnou byli trpěliví, za což jsem jim vděčný. Ostatně, hrál jsem po boku legendárního Jaromíra Jágra, ale nesedlo mi to a bylo zbytečné, abych tam zůstával,“ vzpomíná.

Přiznává, že musí užívat antidepresiva. „Na individuální terapie jsem začal docházet během působení v Kladně. Přijde vhod promluvit si s člověkem, který na to má školu. Snažím se tam chodit co nejčastěji, beru i léky, abych byl v pohodě. Nemám co skrývat, beru antidepresiva,“ praví otevřeně.

Aktuálně Réway pobývá doma v Dolném Kubíně, hlavou se mu honí myšlenky na konec kariéry. Před několika dny dokonce nechal své sledující na Instagramu hlasovat o tom, zda má smysl v hokeji pokračovat. „Většina názorů byla pozitivní, až mě to překvapilo. Psaly mi i nemocné děti, jejich reakce mě dojaly. Lidé se shodli, že by byla škoda, kdybych skončil. Moc si toho vážím, ale konečné rozhodnutí bude na mně.“

Hledá stimul, který by ho nakopnul, aby brusle do kumbálu ještě neházel. „Hokeji se věnuju od tří let, chci u něj zůstat, ale najít motivaci v mém stavu je náročné. Když se podívám kolem sebe a vidím spoluhráče, nad kterými jsem v minulosti vyčníval, kde jsou dnes oni a kde já... Je to těžké,“ lituje forvard, kterého před sedmi lety draftoval Montreal.

Podle svých slov má nabídky ze Slovenska, Česka i z EBEL, přesto však zvažuje konec. „Není to chvilková záležitost. Nic takového, že jsem se probudil, řekl si, že končím a hotovo. Trápím se delší dobu. Nechci dělat tlak na kluby, aby mě někdo oslovil a dal mi ještě šanci, to v žádném případě. Pokud mám ještě hrát, musí přijít i zajímavá nabídka. V posledních letech jsem se rozhodoval vždycky na poslední chvíli a do týmů nešel ideálně připravený,“ dodává.

Zdálo se, že se v Popradě chytil, v sedmi duelech třikrát skóroval. Klub zpod Tater mu však novou smlouvu nenabídl. Najde v sobě mladík sílu na další pokus o restart?