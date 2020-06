POLEMIKA o drsném koučově projevu: Potřebný fén, nebo návrat do jeskyně? | iSport.cz

Miroslav Horák

ANO. Nebuďme aspoň občas falešní soudci

Odhoďme falešné vyzývání korektnosti, všudypřítomné pokrytectví a podívejme se na kauzu střízlivýma očima. Co se vlastně stalo? Mladí kluci dostali kartáč z kategorie, který je dnes k vidění (slyšení) málokde. Jako by nás Stloukalův fén vrátil do osmdesátých let, kdy se z přísného vedení neústupných trenérů rodila hvězdná generace, odolní borci, kteří se nezalekli nikoho a ničeho.

Český hokej dobrou dekádu (a za chvíli bude možná už dvě) fňuká na slabou zarputilost, nedostatečnou ctižádost hokejového potomstva Jágrů, Hašků, Eliášů, Straků, Hejduků a dalších. V propadu zdejší hokejové mocnosti mají prsty všichni. Není sporu o tom, že na vině jsou i nedostatečné nároky vůči nástupcům ikon, neschopnost nadchnout je v klíčovém věku pro dřinu, která jim i do civilního života dá víc než dnes obvyklé žádání či prosba o plnění povinností.

Dnešní specifická doba, jež umí dát prostor schopným, ale přeje i soudružsky dychtivým lemplům, co vědí, kam a kdy přesně vlézt, každý takový proslov, jakým byl Stloukalův, odsoudí. S vytřeštěnýma očima. Ano, diskutabilních výroků v nahrávce najdeme přehršel. Kdo v té peprné řeči potřebuje vidět zrůdnost, nejspíš uspěje. Kdo pouhý balast motivačního proslovu, jenž jde přímo a nekompromisně k věci, má také pravdu. Té jsem osobně blíž.

Vy, kdo jste nikdy po nikom nevyjeli, hoďte tvarohem.

Pavel Ryšavý

NE. Neselhali mladí, ale dospělí

Jasně, dnešní mladí kluci jsou floutci. Je potřeba je dořvat, nejlépe řezat. A víte co? Vojnu na ně. Rovnou na dva roky! To za nás... Stop. Protože touhle optikou zkrátka můžete z hokejistů dělat otroky, jak zaváděl v Sovětském svazu Viktor Tichonov. Nebo se rovnou vrátit bydlet do jeskyně. Proč? Protože to přeci tak dřív bylo.

Jenže doba je jinde. Společnost je vyspělejší, normy chování i profesní dovednosti se posouvají. Co bylo běžné před 30 roky, s tím už dnes neuspějete. Nikde, v žádné oblasti. A s chováním trenéra Martina Stloukala je to stejné. Řev, ostřejší výrazy? Jasně, to do sportu patří a vždycky bude.

Jenže jeho vystoupení nebylo ani tak ohromující, spíš víc buranské. Pro mě není hrdina, kdo to mladým nandal, ale frustrovaný člověk, který se chtěl předvést. Stloukal vede taky kluky, kterým je 15 let. Vážně si myslíte, že v tu dobu víte, jak vypadá profesionální příprava? V tomhle věku byste na sobě dva měsíce při karanténě sami dřeli jako koně? Teď máte prostě v ruce telefon, sjíždíte Tinder, Youtube, Instagram. A že máte pocit, jak mladí dnes nemají zápal, držkují, vyrostli hlavou až příliš do nebes? Je to chyba nás, dospělých. Je to chyba každého rodiče, který své děti neumí vychovat a vést jiným směrem. Jeden ukřičený projev na tom nezmění vůbec nic.

Tohle není cesta, jak hráče zlepšit, zaujmout a posunout. Takovou zpětnou vazbu by měl dostat i Stloukal. Pokud si tím tedy jen nechtěl říct o jiné angažmá.