Čech podpoří Hrubcovu charitu: Vždyť jsem hokejový gólman, zapojím se | iSport.cz

Do unikátního charitativního projektu Saves Help, který rozjel bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec, se zapojil i excelentní fotbalový brankář Petr Čech. „Když jsem se přesunul k hokeji, tak přece technicky spadám mezi hokejové gólmany jako možný člen Saves Help,“ usmíval se Petr Čech. Profesionální gólmani za uplynulý ročník mezi sebou vybrali takřka 400 tisíc korun. Prvních 150 tisíc korun už rozdali čtyřem handicapovaným dětem z Třince.

Do zahajovacího ročníku Saves Help se před rokem zapojilo 22 hokejových brankářů. Za každý svůj zákrok připisují na konto organizace deset korun. Někteří přispívají i vyšší částkou. Po minulé sezoně vybrali takřka čtvrt milionu korun, výtěžek věnovali na nákup speciálních saní pro začínající para hokejisty.

V aktuální sezoně se Šimonu Hrubcovi hlásilo 46 brankářů. Zapojil se i Petr Čech, který v rámci udržení kondice a vyplnění volného času začal chytat v anglickém týmu Guildford Phoenix. „Šimon mě kontaktoval, nastínil myšlenku projektu a musím říct, že rozjel úžasnou charitu,“ líčí Petr Čech. „Moc jsem se nerozmýšlel, myšlenka je úžasná, líbila se mi. Kluci ušli velký kus cesty, udělali obrovský kus práce, moc se mi líbí, jak vše funguje. Jsem rád, že jsem jedním z členů. Každý může pomáhat, každý může vybrat, na co by peníze případně šly.“

Čech v hokejové bráně odchytal 6 zápasů. Připsal si 128 zákroků, přispěl pěti tisíci korunami. O větší porci zápasů v play off ho, stejně jako všechny ostatní, připravila celosvětová nákaza koronaviru. I tak mezi sebou brankáři vybrali 397 066 korun. První část peněz rozdělili čtyřem třineckým rodinám, které se starají o handicapované děti. Konkrétně podpořili Klárku Borutovou (3 roky), Kláru Čmielovou (13 let), Terezu Juroszkovou (14 let) a Alexandra Horeličana (17 let).

„Jsem příjemně překvapený, jak se projekt rozjel, nečekal jsem, že se na takové měřítko dostaneme tak brzy,“ nezastírá Hrubec. „Nárůst byl obrovský. Ještě pár kluků a jsme komplet česko-slovenští brankáři. Kdyby se nám každou sezonu povedlo vybrat půl milionu, byla by to nádhera a pomoc pro spoustu lidí. To je podstata projektu Saves Help.“

Že by se časem do projektu přidali i fotbaloví brankáři? Petr Čech to považuje za dobrý nápad. Šimon Hrubec už o tom s parťákem Michalem Raszkou, předsedou spolku Saves Help, uvažovali. Sám se už i nabízel liberecký brankář Filip Nguyen. Že by se také rád připojil.

„Zajímavá myšlenka,“ souhlasí Čech. „Přemýšlet se o tom dá. Ale když se podíváme, kolik zákroků mají brankáři v hokeji a kolik ve fotbale, muselo by se to nějakým způsobem korigovat, aby to mělo efekt. Nakousli jsme to a uvidíme do budoucna.“

Podle Hrubce se dá očekávat, že další porce peněz půjde co nevidět na konto Ondřeje Buchtely. Mladého hokejisty, který bojuje s vzácnou rakovinou srdce. „Peníze na další projekty jsou a na Ondřeje Buchtelu by mohla nějaká částka putovat,“ potvrdil Hrubec. „Ohromně mě těší, jakou vlnu solidarity vzedmul tento smutný příběh. S Ondrou už jsme si volali a řekl jsem mu, že jsme o tom slyšeli a je otázkou času, než to nadhodíme ve skupině a domluvíme se na jaké částce a na tom, na co by peníze šly.“

Jisté je, že základna organizace Saves Help se bude i do budoucna rozšiřovat. Od nadcházející sezony se zapojí i první žena - reprezentační brankářka Klára Peslarová.