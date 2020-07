Ondřej Buchtela (†20) zemřel. Hokejista prohrál svůj boj s rakovinou | iSport.cz

Deník Sport věnuje do aukce pro nemocného obránce Ondřeje Buchtelu rukavice podepsané legendárním Petrem Čechem • Sport

Detail hokejky, kterou Dominik Hašek věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu • Lukáš Handl (iSport.cz)

Detail vyrážečky, kterou Dominik Hašek věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu • Lukáš Handl (iSport.cz)

Dominik Hašek s vyrážečkou z olympiády v Salt Lake City, kterou věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu • Lukáš Handl (iSport.cz)

Lékaři oznámili talentovanému hokejistovi šokující zprávu 14. května. „Byl to nejhorší den v mém životě. Pořádnou léčbu nemám, nikdo neví, co s tím. Sdělili mi, že je to na mně, že se můžu sám rozhodnout, jak a jestli chci pokračovat,“ popsal Ondřej Buchtela v emotivním rozhovoru pro iSport.cz, jak se dozvěděl, že ho čeká neuvěřitelně těžký boj.

Ten i přes podporu stovek obyčejných lidí i sportovních velikánů neměl šanci vítězně zvládnout...

Na transparentním účtu na Buchtelovu léčbu se zatím sešlo zhruba 3,7 milionů korun, přispěli Jakub Voráček, David Krejčí a spousta dalších hokejistů, Petr Čech na iSport.cz vydražil své rukavice, dražbu lapačky spustil i Dominik Hašek.

Buchtela o rakovině: Chci bojovat, ale nemám léčbu. Chemo nepomáhá