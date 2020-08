Paleček: Já a donašeč? Tlustý mě urazil a ranil, zvažuju podání žaloby

Alois Hadamczik se po čtyřech letech vrátil k hokejové reprezentaci. Nyní však povede výběr do osmnácti let • Pavel Mazáč / Sport

Vida, je z toho kauza, která se může dostat až k soudu. Vzpomínkový návrat bývalého hokejisty Jiřího Tlustého o sedm let zpět k mistrovství světa ve Švédsku v podcastu Bomby k tyči vyvolal u dotčených trenérů odezvu. Někdejší útočník Toronta, Caroliny, Winnipegu či New Jersey se před mikrofonem rozvyprávěl o údajném šmírování, estébáckých metodách a donášení lidí kolem hlavního trenéra Aloise Hadamczika. Měl k nim patřit i asistent kouče Josef Paleček, tehdy 64letý člen realizačního týmu. „Když jsem to četl, byl jsem v šoku. Absolutně to nechápu. Tlustý mě urazil a ranil,“ divil se v rozhovoru pro iSport.cz úspěšný trenér a mistr světa z roku 1972.

Zarazilo vás, co jste se o svých metodách dozvěděl?

„Samozřejmě. Jsem z toho hodně rozpačitý. Po přečtení výňatků z toho pořadu, jsem byl úplně v šoku. To, o čem je řeč, se vůbec nezakládá na pravdě. Netuším, kde k tomu Jirka přišel, kde to vzal. Upřímně říkám, že mě to strašně urazilo a ranilo. Aby mě někdo spojoval s praktikami StB a prohlásil mě za donašeče, to je urážka mé osobnosti. Zvažuju podání trestního oznámení za pomluvu. Poškodilo to jednak moji osobu, tak i všechny trenéry, kteří u toho byli.“

Jak šampionát vašima očima probíhal? Nedocházelo k nestandardním věcem?

„Vůči týmu jsme dělali vše transparentně, radili jsme se týmově, co budeme hrát, jak to chceme hrát. Samozřejmě, že rozhodující slovo v tom měl hlavní trenér Lojza Hadamczik, ale naprosto upřímně a na rovinu říkám, že se tam nedělo nic, co by šlo proti hráčům a mužstvu. Dělali jsme maximum, abychom byli úspěšní. Jsem skutečně velmi rozhořčen, ta slova poškodila moji pověst. Vždycky jsem se snažil chovat fér, ať už ve sportu nebo v životě, vycházet s hráči tak, aby to vyhovovalo oběma stranám. Nikdy bych se nesnížil k praktikám, o nichž Jirka mluví.“

Překvapilo vás, že s tím Jiří Tlustý přišel po tak dlouhé době a nevytáhl své připomínky dříve?

„Překvapilo a nejen mě. Upřímně, koukal jsem jako blázen. Samozřejmě jsem si říkal, proč se k tomu vrací teď, proč to neřešil hned po turnaji. Ten se nám nepovedl, což se ve sportu stává. Stává se to našemu hokeji doteď. Předtím jsme medaile vozili. To, že v roce 2013 nepřišla, nebyla chyba jenom nás trenérů, ale všech dohromady. Tak to bývá. Vážně nevím, co Jirku vedlo k tomu vynášet tak zvláštní vyjádření. Zarážející to je pro mě i v tom směru, že Jirka je hokejovým expertem v televizi O2, o to víc by měl chápat, jak je trenérská práce náročná a složitá. Jestli se chtěl zviditelnit pomluvami? Dobře, je to jeho věc, ale tohle je daleko za čarou únosnosti.“

Tlustý měl pravdu v tom, že s ohledem na počet výborných hráčů a posil z NHL bylo sedmé místo velkým zklamáním. Vybaví se vám, v čem spočíval klíčový zádrhel?

„Sedm let je dlouhá doba, život šel rychle dál. Já to vezmu celkově. Při mém působení u národního týmu vedle Lojzy Hadamczika probíhaly veškeré kroky standardně, v souladu s tím, co jsme si předsevzali, co jsme chtěli odehrát. Nikdy s tím problémy nebyly. Jasně, že něco se povede víc, něco míň. Faktem je, že Lojza je typ kouče, který důležité věci vždy konzultoval s hráči. Tak by to i podle mého mělo být. Hrávaly pod ním persony jako Marek Židlický, Tomáš Plekanec, David Krejčí, Aleš Hemský a další a nepamatuju si žádné nesrovnalosti. Byli to kluci, na které se dalo spolehnout, s nimiž byla řeč a táhlo se společně jedním směrem. A že pokaždé nebyla medaile, bohužel. I tak si myslím, že úspěchy byly.“

Co vaši známí a kamarádi na osočení říkají?

„Chodím pravidelně v Pardubicích na hokej, na áčko, na mládež. Očekávám, že se mě na to každý bude ptát a můžu říci už teď, že mně to bude hodně vadit. Vysvětlovat přátelům a známým něco, co absolutně není pravda. Víte, jak to chodí. Lidi si řeknou, že na každém šprochu pravdy trochu... Čtou si vyjádření, že jsem používal praktiky StB a že jsem donášel. Jak říkám, hluboce mě to ranilo. Moje povaha je úplně jiná, ti, kteří mě dobře znají, to určitě vědí. Jenže i u těch mě slova Jirky Tlustého mohou poškodit a to mi vadí velmi. Hluboce mě to zasáhlo a skutečně vážně zvažuji podání žaloby.“

Některá vyjádření Jiřího Tlustého v pořadu Bomby k tyči

„Nebylo to dobře odkoučovaný. Všichni tam byli tak mentálně dole, že to nebylo jednoduchý. Nebylo tam zdravé sebevědomí hráčů. Protože bylo sražené někým, kdo si honil ego. Kdyby Hadamczik nechal hráče, co tam byli, v klidu hrát, tak by mistrovství bylo úplně jiný. Všichni by si věřili...

(...) Furt někdo stál ve dveřích, furt někdo něco sledoval, furt se něco šuškalo za zády. Byla to škoda, protože tým tam byl neskutečný. Byli tam hráči, kteří měli ten rok fazonu. A pak tam přijedeš a někdo ti řekne, že mu musíš vracet, že tě vzal na mistrovství světa. Strašná ostuda...

(...) Paleček stojí ve dveřích, poslouchá všechno, co tam kdo řekne, a pak to jde bonzovat Hadamczikovi. Normálně estébáci, ty vole... Strašný. Nemělo to nic společnýho s hokejem.“