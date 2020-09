Ostrava nadchla! Šampionát para hokejistů bude znovu hostit Česko

Český parahokejista Tomáš Kvoch nejprve kvůli zranění opustil led semifinále MS proti USA (2:10) na nosítkách. Později se ale do zápasu vrátil • paraostrava2019.cz

Do Ostravy na MS v parahokeji dorazilo spoustu fanoušků • paraostrava2019.cz

Podruhé za sebou bude mistrovství světa v para hokeji hostit Ostrava. Od 1. do 8. května 2021 se bude hrát v Ostravar Areně. Pro server paralympic.org to potvrdila šéfka organizace Michelle Laflammeová. „Jsme nadšení, že můžeme šampionát podruhé přivést do Ostravy, kde v loňském roce exponencionálně narostla chuť k para hokeji během několika dní,“ řekla Laflammeová.