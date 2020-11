Příběh šedesátníka Liby: popsal, jak bydlel s Gretzkym i proč skončil v NHL

Svého času byl považován za jedno nejlepších levých křídel v Evropě. Všestranný, platný do útoku i obrany. Skvělý bruslař, střelec, silný v soubojích, téměř bez slabin. Igor Liba patřil v 80. letech k oporám reprezentace. Má zlato z mistrovství světa, na olympiádě mu těsně uniklo. V NHL hrál s Dionnem a Lafleurem, na pokoji bydlel s Gretzkym. „Československé tituly i mistrovství světa, to jsou super momenty. Těžko vybírat, co bylo nejlepší,“ tvrdí. Dnes se dožívá 60 let. V zamčené části příběhu se dozvíte více i o výjimečných hráčích a trenérech, které potkal, o jeho působení v zámoří i jeho osudu po konci kariéry.