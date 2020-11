Sport Magazín: Návštěva u Výborných. O gólech, koncentrácích i koláčích

Zlatý kapitán, pětinásobný mistr světa. Rekordman v počtu reprezentačních startů. Dvojnásobný vítěz ligy se Spartou. Dnes úspěšný podnikatel. Někdejší útočník David Výborný, ikona hokejového národního týmu, je hlavním hrdinou pátečního Sport Magazínu. A nejen on, ale i celá jeho rodina. V obsáhlé reportáži se dozvíte, kdo se věnuje historii, kdo střílí góly, kdo peče úžasný borůvkový koláč. A kdo z rodičů je větší pedant na známky?

Pokud šlo o národní tým, slovo NE nebylo v jeho arzenálu. Mezi roky 1996 a 2007 nevynechal jediný šampionát. „Hodně to pro mě znamenalo, vždycky jsem byl hrdý, že jsem mohl reprezentovat,“ tvrdí populární „Vejba“, jenž se ale svými úspěchy nerad chlubí.

„Jsme na něj moc pyšní. Často mu to i říkáme, i když on to nedává moc najevo,“ reaguje dvacetiletý syn Michal, který má o trošku jiný koníček než jeho vrstevníci. Věnuje se studiu koncentračních táborů. I proto, aby dnešní generaci ukázal, že na historii nelze zapomínat.

David Výborný nikdy nedal reprezentaci košem, i proto za ni odehrál nejvíc zápasů ze všech českých hokejistů. Vydali jsme se k němu domů zjistit, jak se má po úžasné kariéře, co dělají jeho děti a co na to všechno říká manželka - hodně zajímavá reportáž v pátečním vydání! pic.twitter.com/2UhFnm2b4S — Deník Sport (@DenikSport) November 3, 2020

Dcera Denisa válí ve florbalu, po tátovi zdědila hlavně skvělou střelu. „V tom jí podporuju. Když to má nabitý, tak ať pálí,“ tvrdí táta. Manželka Irena je pro všechny oporou, zajišťuje všem prvotřídní servis. A, mimochodem, umí báječně péct…

Obsáhlou reportáž včetně fotografií najdete v pátečním Sport Magazínu.

