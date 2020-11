MasterChef Staša: Hokej ve druhé lize neměl smysl. Byl lepší než Voráček?

Dnes jej zřejmě znáte jako úspěšného kuchaře, vítěze televizní show MasterChef. Nebylo ovšem zas tak nereálné, aby se Roman Staša proslavil i jako hokejista. Ještě v mládežnických kategoriích patřil do reprezentačních výběrů, hrál třeba s Jakubem Voráčkem. „Ale měl jsem štěstí, když jsem si ve dvaadvaceti řekl, že se na to vykašlu,“ líčí Staša v novém díle pořadu Se Simonou na TV iSport. Proč si to myslí?

Vypadá to jako zpackaná kariéra, promarněná příležitost. Roman Staša ale ničeho nelituje. Hokejový konec mu naopak otevřel dveře do kuchařského světa, ve kterém nakonec tolik zazářil.

„Hokej je bublina, ze které se těžko vystupuje ven. Ale ve druhé lize to už nemělo smysl. Kdybych hrál hokej dál, stoprocentně teď nebudu MasterChef,“ usmívá se. „Tehdy to bylo i obrovské životní zklamání. Říkal jsem si: Co tady sakra dělám? Před třemi lety jsem byl v nároďáku a teď druhá liga… Už mi to ani nešlo, nechtělo se mi trénovat. Jako hokejista jsem byl vyhořelý,“ popisuje Staša.

Na sport pak nezanevřel, dění na ledě ho pořád zajímá. „Hokej sleduju hodně, miluju ho. Ale že bych ho potřeboval hrát, to zmizelo. Nechybí mi to,“ tvrdí. Nad srovnáním s Jakubem Voráčkem, hvězdou Philadelphie a svým někdejším spoluhráčem, jen kroutí hlavou. „Hokejově jsem se k němu neblížil, Voras u nás byl odjakživa nejlepší,“ směje se.

Teď se logicky proslavil po vítězství v televizní soutěži a zvyká si na nový život. „Změnil se mi naprosto, všechno je jinak. Na chvíli teď přestanu trénovat lidi a budu vařit. Je to nová životní etapa,“ říká s tím, že v kuchyni se pochopitelně bude realizovat i dál.

Jak těžké pro Stašu bylo utajit, že se stal MasterChefem? Zná další hokejisty, kteří umí vařit? Oblékl by si hokejový dres ještě alespoň v exhibičním duelu? A jak v soutěži viděl Pavlínu, svou finálovou soupeřku, která u většiny diváků nebyla zrovna oblíbená? I odpovědi na tyto otázky najdete ve VIDEU.