Odešla legenda z Kladna. Rys (†88) byl obojživelník, hrál i za Spartu Chicago

Hrál fotbalovou i hokejovou ligu a byl jedním z posledních „obojživelníků“, jak se říkalo borcům, kteří dokázali na vrcholové úrovni provozovat oba sporty. V hokeji si v roce 1959 dokonce zahrál na mistrovství světa. V pátek legendární kladenský sportovec Miroslav Rys ve věku 88 let zemřel. „Určitě si zaslouží připomenout. Byl to vzácný člověk i sportovec,“ reagoval smutně jeho mladší bratr Lubomír, rovněž někdejší kladenský útočník.

V hokejové lize slavil Miroslav Rys dvakrát mistrovský titul, nejprve v roce 1955 s Rudou hvězdou Kladno a o čtyři sezony později s domovským Kladnem. A jelikož tehdy platilo, že kouč mistrovského týmu povede i reprezentaci, trenér Vlastimil Sýkora vzal Miroslava Ryse na světový šampionát. Tehdy nastoupil ke svým jediným dvěma reprezentačním zápasům – v Bratislavě proti Kanadě a v Praze proti Finsku – a získal bronzovou medaili.

Ale stejně důležité pro něj bylo setkání s Mauricem Richardem. Slavný kanadský kanonýr a kapitán Montrealu musel kvůli zlomenému kotníku vynechat závěr sezony NHL, tak využil volný čas k návštěvě mistrovství světa. A vypravil se i na Kladno, kde tehdy čs. reprezentace trénovala. Pro všechny hráče to byla obrovská atrakce.

Ve fotbalové lize nastoupil Rys ke 190 utkáním, v nichž vstřelil osmnáct gólů. Byl spoluhráčem slavného útočníka Josefa Kadraby a krátce ho trénoval ještě slavnější Josef Bican. Párkrát si zahrál v reprezentačním béčku.

„Byl to úžasný univerzál, opravdový obojživelník. Nesmírný bojovník, který udělal hrozně moc pro slávu Kladna. A nejenom jeho, ale i celého tehdejšího Československa,“ vybavuje si bratr Lubomír, rovněž přezdívaný Čužák. I on si zahrál za Kladno, pak byl pravou rukou Jaromíra Jágra, prožil s ním spoustu let v NHL. I když je to mistr slova i humoru, dnes mu příliš do řeči není… „Odešla legenda. Je třeba si ho připomínat,“ dodává bratr Lubomír.

Fotbalovou kariéru ukončil v 32 letech, ale po emigraci do USA v roce 1968 se k fotbalu opět vrátil. Hrál za tým Sparta Chicago, složený převážně z hráčů českého původu, nějaký čas ho i trénoval a hřiště opustil až ve 46 letech. Krátce po smrti svého staršího syna Miroslava, který patřil k velkým americkým fotbalovým talentům – jeho příběh se můžete přečíst ZDE »

Když ve Sport Magazínu vyšla story o Mirovi mladším, ocenila to i hrdá maminka. Teď přišla o manžela. „Když to četla, měla slzy v očích,“ přiznává bratr, že ji příběh ve Sport Magazínu dojal.

Rys senior byl činný i v exilovém Svazu čs. sportovců v zahraničí, společně třeba s hokejistou Josefem Malečkem, krasobruslařkou Ájou Vrzáňovou a tenistou Jaroslavem Drobným.

Kontakty s domovem udržoval sporadicky přes mladšího bratra Lubomíra, ale když se na přelomu let 1977 a 1978 vypravili hokejisté Kladna do Ameriky a Kanady k sérii exhibičních utkání s týmy NHL, hrdě se k nim hlásil. Ostatně trenér Bohumil Prošek byl jeho spoluhráčem z útoku. Americkým novinářům při této příležitosti s úsměvem vyprávěl, že gólmanovi Vladimíru Dzurillovi, který v roce 1976 na prvním Canada Cupu trápil nejlepší útočníky NHL, on jednou dal v lize hattrick.

V roce 1984 Ryse potkala další rodinná tragédie. Ve věku sedmnáct let zemřel i jeho mladší syn Roman, který se připletl do přestřelky mezi chicagskými pouličními gangy. Do vlasti se tak po sametové revoluci vrátil jen s manželkou...

V posledních letech už na tom nebyl zdravotně dobře. „Zemřel nejlíp, jak mohl. Ve spánku. Odešel mi skvělý brácha, je to smutný den...“ dodal Lubomír.