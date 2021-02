Stopka pro mládež? Nevratná šlápota. Metodik apeluje i Nečasem

Hokeji kvůli covidu pro tuto sezonu z velké části odzvonilo. V pondělí vedení Českého hokeje ukončilo sezonu všem neprofesionálním soutěžím a mládeži , až na Extraligu akademií. „Je to smutné, ale jakmile to vládní nařízení povolí, budeme apelovat na kluby, aby zorganizovaly turnaje a snažily se sezonu dohrát a po dohodách s provozovateli stadionů se pokusily ji prodloužit třeba i do června,“ předjímá Zdeněk Vojta, který má jako svazový metodik na starost rozvoj hokeje.

V minulém ročníku ligy končily začátkem března, v tom aktuálním stojí od 11. října. Situace se může změnit, už proto svaz vyzval kluby, aby nerozpouštěly led. Někde se to však už děje. „Tohle úplně neovlivníme, ale můžeme kluby podpořit v jednáních s institucemi, které se na provozu stadionů podílejí. Chceme, aby se děti hýbaly a mohlo se trénovat. Ale jako v kartách vyšší bere, tady jsou vládní opatření a proti nim se jít nedá,“ tvrdí Zdeněk Vojta.

V případě, že by protiepidemický systém PES poskočil do mírnějšího čtvrtého stupně, dalo by se trénovat aspoň ve skupinách po šesti, na jedné ploše by současně mohlo být víc skupin. To se taky snažil svaz prosadit do prohlášení Národní sportovní agentury. „Nejsme provozovateli stadionů, obce můžeme i chápat, že se snaží ušetřit. Navíc nikdo neví, kdy hráči i veřejnost budou moct jít bruslit,“ pokračuje metodik.

Mládežnický a amatérský hokej tak jsou ve svěrací kazajce, z níž se zatím nelze vymanit. Rozlosované soutěže byly ukončeny, poněvadž už se nestihne sehrát do konce nouzového stavu aspoň polovina plánovaného programu. Zatím se za rok a půl stihlo sehrát pár ostrých zápasů, trénovat se smělo oficiálně většinou jen omezeně nebo vůbec.

Tenhle výpadek zanechá nesmazatelné šlápoty. Při distanční výuce ve školách navíc děti odvykly dodržovat určitý režim, zpohodlněly. Iniciativa přechází z trenérů hlavně na rodiče, dost dětí v sobě už nemusí probudit dostatek vášně, aby se k hokeji vrátily. Můžou se přidat i ekonomické problémy.

„To jsou věci, které se na mladé generaci podepíšou, to už se nedá vrátit,“ souhlasí Vojta. „Dá se trénovat jen individuálně, zadávat domácí úkoly hráčům, protože podle pátého stupně PES smějí i venku být pouze po dvou. Existují různé návody, jak se připravovat, ale hlavně jde o apel na hráče, aby se situaci nepoddávali. Vzhledem k nařízením jsme však hodně omezení a takřka bezzubí.“

V jiných zemích se trénovat smí, podle českého výkladu se dá za partyzánštinu pokládat i hokej na rybníku nebo bobování. „Proti nařízením vlády jít nemůžeme. Budeme mít hodně co dělat, abychom to aspoň trošku zkorigovali a dohnali, co se dá. Ale všechno lze nahradit. Nesmíme být úplně skeptičtí, i když je to nepříjemné. Můžu dát příklad Martina Nečase. V patnácti letech onemocněl mononukleózou, nemohl rok hrát. A kde je dnes. Tohle ovlivnit nemůžeme, ale záleží, jak se k tomu všichni postaví teď a hlavně za situace, kdy budou moct začít,“ dodává Vojta.