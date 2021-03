Svazové inovace: Redukce akademií a spádové oblasti. Klíč? Spolupráce

Představili plán do roku 2025. Ten má tři hlavní body: hodnocení diferenciace a licenční počet akademií, návrh zavedení spádových oblastí a návrh nové struktury žákovských soutěží.

Aktuálně je počet akademií Českého hokeje na čísle sedmnáct. Napřesrok se sníží, minimálně o jednu. „To ale neznamená, že jich opravdu bude šestnáct. Nebude snadné, aby klub licenci akademie získal,“ prozradil šéf projektu akademií Pavel Geffert. Před sezonou 2021/22 už svaz licenční řízení nestihne provést, však tak začne platit až od následujícího ročníku.

O licenci akademie bude moct nově požádat každý klub, který splní nastavení podmínky. Mimo jiné například nasbírá minimálně 250 bodů v bodové diferenciaci. Ty budou získávat do celkového rankingu ve čtyřech oblastech za posledních pět sezon. Podle celkového počtu získaných bodů pak přijde i finanční příspěvek od svazu.

Nepřinese hodnotící systém ještě větší rozkol mezi vedením českého hokeje a kluby? „Samy kluby po diferenciaci při ohodnocení práce v akademiích volaly. Musí být zohledněno, kdo jakou mírou přispívá k výchově hráčů. Všechno je míněno motivačně, nikdo nechce nikoho trestat,“ vysvětlil Geffert s tím, že nyní by licenci získalo asi čtrnáct klubů. „Může to ale ještě ovlivnit mistrovství světa do 18 let a draft NHL,“ dodal. Nejlepší organizací v bodovacím žebříčku za posledních pět let je Kometa.

Novinkou bude také zavedení spádových oblastí s cílem ochránit malé a střední kluby před předčasnými odchody jejich hráčů do velkých klubů. „Zároveň mají ochránit hráče, aby se ve správný čas mohli přesunout do elitních klubů. Dvě třetiny našich reprezentantů vzešlo z menších klubů. Svaz má úkol, aby byla nadále zachovaná široká základna našeho hokeje,“ popsal viceprezident Českého hokeje Petr Bříza.

„Hráči by měli zůstávat co nejblíže svým rodinám. Ideální hranice je dokončení základní školy. Nechceme, aby děti odcházely od rodin v jedenácti letech. Nemůže to však fungovat, aniž bychom dosáhli shody mezi všemi kluby. Jak těmi regionálními, tak hlavně těmi elitními v extralize a první lize,“ doplnil Bříza.

Kluby mohly své připomínky ke struktuře žákovských soutěží doručit na svaz do 15. ledna. Nikdo tak však neučinil. Poté ale s vlastním návrhem přišla Mladá Boleslav. „Její zástupci byli pozvaní do pracovní skupiny. Názory klubů jsou však rozdílné. Návrh Boleslavi měl i silné odpůrce. Pozvaní kolegové hledali nejvyváženější řešení,“ řekl Bříza.

Bodované oblasti pro získání licence akademie Českého hokeje

- Počet hráčů vychovaných pro reprezentaci ČR (dospělá, U20, U18)

- Hráči vychovaní pro draft NHL

- Hráči do 20 let působící v Tipsport extralize

- Hráči do 20 let působící v seniorských zahraničních ligách (NHL, AHL, KHL, Švédsko, Finsko, Švýcarsko)