Tabulky v českém hokeji: Nefér hra s vadnými pravidly. Přijde úprava?

Několik let hrajete hokej v cizině, nevychovává vás český klub. Chcete se vrátit domů? Prosím, ale jen tam, odkud jste třeba v 15 letech bez profesionální smlouvy odcházeli. Jiná cesta znamená velké problémy a šílenou finanční spirálu, která může vést až k likvidaci hokejisty. Deník Sport poukazuje na podstatnou vadu v přestupním řádu. Svaz se hájí tím, že chtěl už dávno upravit model tabulkového odstupného, jenže kluby se v Česku cukají. Další útok na úpravu tabulek by měl přijít v roce 2022. Narovnání problémů? Můžete doufat, věřit spíš ne. V zamčené části článku najdete rozhovor s advokátem Tomášem Menčíkem i podrobný přehled částek podle tabulek.

Je to jeden konkrétní případ, který ale obecně může platit na desítky jiných hráčů. Každopádně se na něm dá dobře pochopit bizarní situace kolem tabulkového odstupného za hráče v Česku. Zdeněk Sedlák mladší hraje ve Finsku, působí tam už šest sezon, pracoval v akademii Kärpätu Oulu. Teď je mu 21 let a mohl by uvažovat o návratu do Česka. Nevíte, jakou dráhu jeho kariéra může nabrat. Může skončit v průměru, může být výrazný a odrazit se do reprezentace.

Hlavní zádrhel? Přestupový řád hráče drží stále ve Zlíně. Může jít jinam, ano, tady je ovšem pár háčků. Pokud se mateřský klub nedomluví s extraligovým zájemcem, tak Sedlák smí odejít na roční hostování za 363 000 korun. Přestup? V tuhle chvíli 1 135 000. Přitom když mateřský klub opouštěl, byl dorostenec. A tady výchovné činí 150-225 000 korun.

Sedlák investoval do své kariéry jinde a tabulka v Česku vyskočila za šest let o milion, byť doma neabsolvoval jediný trénink. Kdo dá velké peníze za hráče, který nemá v extralize historii a doteď působil převážně v mládeži a druhé nejvyšší finské soutěži? Hádejte. „Pro mě je to likvidace hráče. Pokud by chtěl jít v Česku do jiného klubu, nikdo takovou částku nezaplatí. Radši si pak vezmou cizince. Z tohohle pohledu je to prasárna, hodně kluků vám skončí, nikde si nezahrají, nikdo je nekoupí,“ rozčiluje se otec Zdeněk Sedlák, bývalý reprezentační útočník.

Deník Sport celou situaci konzultoval s hokejovým svazem. Výstupem je, že