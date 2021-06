Geier šel na MS v para hokeji přes bolest: Přestal jsem si hrát na hrdinu

Patří k historicky nejúdernějším střelcům české para hokejové reprezentace. Ani pětatřicetiletý útočník Michal Geier však zatím na mistrovství světa v Ostravě neprotrhnul čekání na gól. Sám hraje s bolestivým zraněním ruky. Ve čtvrtfinále proti Rusku (0:7) přes bolest naskočil, ale vydržel jen dvě třetiny. „Ruka není stoprocentní a teď to ještě odnesla záda,“ hledal slova Geier. „Přestal jsem si hrát na hrdinu, nedohrál jsem. Strašně mě to mrzí, chtěl jsem si turnaj užít, měl to být vrchol sezony...“

Ze hry o medaile český tým vypadl. V pátek od 20.30 hodin ovšem bude hrát o páté místo a postup na paralympiádu. Podle všeho s Norskem. „Tohle je náš druhý cíl,“ říká Geier.

Před čtvrtfinále vás trenér dva zápasy šetřil, jak se vám přes bolest hrálo?

„Strašně mě to mrzí. Rok a půl jsme na tohle trénovali, chtěli jsme se ukázat. Bohužel jsem měl a mám bolesti v dominantní ruce, to je pro střelu a vůbec hru strašně důležité. Ruka není stoprocentní a teď to ještě odnesla záda. Přestal jsem si hrát na hrdinu, nedohrál jsem. Strašně mě to mrzí, chtěl jsem si turnaj užít, měl to být vrchol sezony.“

Kdy vás zranění začalo trápit?

„Už dřív. Makal jsem na sobě, hraju dlouho, nějakých patnáct let a nikdy jsem nic neměl. Asi jsem na to ani nebyl připravený. Dal jsem tomu i měsíční oddech, ale bohužel, když jsme měli přípravné zápasy, zranění se obnovilo. Nebylo to stoprocentní.“

Do pátečního zápasu budete fit?

„Máme den volna, vyspím se, zkusím aspoň na začátek. Jestli mě trenér postaví. To ještě nevíme.“

Hrajete v elitní skupině proti světové špičce. Přesto, zažil jste akci, kde jste tak dlouho čekali na gól? (Korea 0:2, USA 0:4, Kanada 0:10, Rusko 0:7)

(krčí rameny) „Mrzí nás, že jsme si ještě nezařvali gól. A s námi ani diváci, kteří se přišli podívat. To nás mrzí. Soupeři jsou opravdu top týmy. Na jejich tempo, souhru a kvalitu ještě nejsme připravení. Jsme zvyklí na ligovou úroveň, navíc jsme kvůli pandemii nemohli hrát přáteláky. Teď to vypadá divně, ale paradoxně nám to dává strašně moc.“

Góly si chováváte na klíčový zápas o páté místo?

„Strašně si to přeju! Abychom si mohli užít postup na paralympiádu. Věřím, že vyhrajeme.“

Podle všeho budete hrát s Norskem, jaký je to soupeř?

„Mají kvalitní a dobrou minulost, snaží se omlazovat tým. My taky omlazujeme, zpřed dvou let je tady jen polovina týmu. Víme, co očekávat, mají mladé, dravé kluky, připravujeme se, že to bude boj na ostří nože.“