Železná Lena mezi muži. Chce zastavit Česko, ve sprchách se s parťáky střídá

Václav Hečko se ostrých střetů rozhodně nebojí. Takto se na mistrovství světa v para hokeji v Ostravě pustil do soupeře z Jižní Koreje • Lukáš Kaboň/parahockey.cz

Osmadvadvacetiletá Schroederová je jedinou ženou na šampionátu. Železná Lena si za Norsko zahrála už na paralympiádě 2018 v Pchjongčchangu. Jako druhá žena v historii vůbec. První byla její krajanka Britt Mjaasund Oyenová v Lillehammeru 1994.

„Chápu, proč se mi dostává pozornosti, ale kromě toho, že jsem tady jedinou hráčkou, tak chci především ukázat, jak mohu hrát,“ říkala už na paralympiádě. „Para hokej miluju a neřeším, jestli jsem jediná žena. Spíš doufám, že bych mohla být inspirací pro ostatní.“

Schroederová se para hokeji začala věnovat v patnácti letech v norském Mossu. „Neměla jsem žádné jiné zkušenosti s para sportem, jenom jsem seděla na lyžích,“ vyprávěla. „Slyšela jsem, že ve městě zakládají hokejový tým, tak jsem si řekla – hele, tohle je pravděpodobně jediná příležitost, jak se věnovat nějakému sportu. Zkusím to.“

Začínala v obraně, ale postupně se přesunula do útoku. Nemá takovou sílu a rychlost jako muži, ale snaží se to kompenzovat chytrostí. „Musím dobře číst hru a taktiku, to je má nejdůležitější dovednost. Musím být chytřejší, mít dobré načasování.“ V Ostravě se ve čtyřech zápasech zatím bodově neprosadila. Byla u sedmi inkasovaných branek.

V norském týmu má přítele, útočníka Mortena Vaernese. S úsměvem říká, že běžný provoz v jedné šatně už s parťáky postupem času vyladili. „Sprchuji se první, nebo poslední,“ líčí s úsměvem. „Máme svoji logistiku a funguje to.“

Během koronavirové pauzy Schroederová dokončila lékařská studia na univerzitě v Oslu. Okamžitě se zapojila do provozu v nemocnici. „Byla jsem smutná, že jsme přišli o zrušené mistrovství Evropy, ale mohla jsem být užitečná jinde,“ líčila para hokejistka. „Upřímně, jsem šťastná, že mám práci. Kvůli pandemii o ni přišlo tolik lidí, takže jsem ráda, že mám příjem a současně můžu pomáhat.“

Ve volných chvílích se snažili s Vaernesem udržovat kondici. Cvičili doma, několikrát týdně využívali posilovnu národního centra Olympiatoppen v Oslu. „Většina fitness center byla zavřená, ale centrum pro národní týmy bylo i v té době pro pár lidí otevřené,“ pochvalovala si.

Norové skončili na předchozím šampionátu v Ostravě pátí. Češi jsou v klíčové bitvě papírovými favority, před dvěma lety skončili čtvrtí. Nicméně historická bilance hovoří jasně pro Norsko. Zatímco Češi na jakýkoliv cenný kov z velkých akcí čekají, Norové už slavili paralympijské zlato (1998 v Naganu) a světový titul (2004). K tomu mají tři paralympijská stříbra (1994, 2002 a 2006) a pět stříbrných medailí z mistrovství světa (1992. 1996, 2000, 2008, 2009).

„Na Nory jsme připravení, hráli jsme s nimi přípravný zápas a ten jsme vyhráli,“ připomenul obránce David Motyčka. „Když budeme dobře naladěni, tak bychom to měli úplně v pohodě zvládnout. Už je známe dlouho, hrajeme proti nim roky, nečekám problémy.“

Železná Lena by naopak chtěla Čechům problémy připravit.