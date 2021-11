Jágr o škole pro talenty: Já už v 16 věděl, že chci být nejlepší na světě

Program Kaufland Škola hokejových talentů má ambice posunout mládežnický sport o třídu výš, asistuje u toho i 49letý útočník, který se s dětmi ochotně vyfotil, předtím je sledoval na ledě. „Je to ideální cesta, jak propojit menší města. Jsem rád, že se k tomu vracíme,“ řekl u příležitosti pilotní fáze ambiciózního projektu.

Čím přispějete přímo vy?

„Jedním z trenérů je Honza Krégl, který se mnou tráví tři čtyři roky a přesně ví, jak jsem trénoval, čemu věřím. Jaká cvičení mi pomohla a udělala ze mě takového hráče, jakým jsem. Jsem rád, že i takové věci se zařadí do tréninku. Je těžké objíždět jiné kluby a říkat jim: Takhle trénuje Jágr, dělejte to taky... Na vlastní kůži dobře vím, že ty věci fungují, mám to vyzkoušené, takže jsem rád, že budou zapojené.“

Může to celkově pomoct českému hokeji?

„Nejde jenom o to vychovat skvělé hokejisty. Jde o to, že kolektivní sport v tobě vypěstuje vlastnosti, které ti pomůžou v životě i v zaměstnání. Věřit spoluhráčům, být zodpovědný. Díky sportu to získáš, pak to můžeš prodat později.“

Kterou radu nejvíce dáváte mladým hráčům?

„Je jich spousta. Ale co podle mě nejvíc schází, je snaha něco vysvětlit. Trenéři většinou něco nařídí, ale klíčové je, aby děti pochopily, proč to dělají. Jakmile to vezmou za své, už to nepotřebují slyšet dvakrát. My obecně dáváme příkazy, ale nemáme čas to vysvětlit.“

Mezi dětmi bylo slyšet – našimi vzory jsou i jiní hráči než Jágr, třeba Pastrňák… Co vy na to?

„To je správný. Bylo by smutný, kdyby měli vzor v padesátiletým dědovi. (smích) Aspoň nemám důvod pokračovat...“

Škola se zaměřuje i na výchovu lídrů, používá se termín psychohygiena. To za vás nebylo, ale jak jste tuhle mentální oblast řešili?

„Za nás se to takhle nejmenovalo. Kdo něco dokázal, měl to v sobě, aniž by o tom přemýšlel. Dneska si k tomu můžete číst knížky nebo rozhovory s úspěšnými lidmi. Vždycky tomu něco musíš obětovat. Samo to nepřijde. Ale když si přečtu svoje dřívější rozhovory, měl jsem to v sobě. V šestnácti jsem říkal, že bych chtěl být nejlepší na světě, aniž bych o tom přemýšlel. Ale udělal jsem pro to všechno. Všechno začíná v hlavě, jde o sílu myšlenek.“

V Kaufland Škole se operuje i s pojmy jako sportovní influencer. Jak to bylo za vás?

„Podle mě se to dá označit jako lídr. Nemyslím si, že se dá vychovat. Buď to v sobě člověk má, nebo ne. Lídr je osobnost, která k sobě ostatní přitahuje. Nejenom ve sportu, to bylo i ve škole. Děti za ním jdou. Jde o to, aby lídr byl správně nastavený a šel dobrou cestou. To je to klíčové. Jakmile zajistíš, aby lídr dělal správné věci, pomůže ti to v celém týmu.“

V čem konkrétně je síla tohoto projektu, který se zaměřuje na menší města kolem Prahy?

„Cokoliv pozitivního může pomoct českému hokeji i mládeži. Už jenom to, že se potkávají hráči i trenéři z jiných oddílů. Mohou mezi sebou komunikovat, pomoct si. To bylo i za nás. Sice se mluvilo, jak Kladno vychovávalo hráče pro NHL, ale to bylo i díky tomu, že jsme měli dobré jméno, takže k nám přijížděli i hráči z menších měst okolo. Třeba Slaný a tak.“

Co podle vás chybí dnešní mládeži?

„Nevěřím tomu, že někdo z mladší generace je schopný trénovat jako my. Denně se pohybovat. My jsme hráli bendy hokej, fotbal, běhali jsme s kamarády, ale ani jsme to nepočítali jako trénink. V tom jsme měli velký náskok. Dneska není v módě, aby někdo přišel ze školy, zahodil tašku a šel dělat různé sporty. Ta doba je pryč. My jsme přišli, až když jsme byli pět hodin venku s kamarády... Teď je to jiný, možná i škola je náročnější, takže to nejde, děti jsou unavené. Navíc jsou další možnosti zábavy, které jsme neměli. Věřím, že se to otočí, ale teď nevidím světlo v tunelu.“

Také proto je i v extralize vidět, že vládnou samí starší hráči?

„Jak už jsem říkal, vyrůstali jsme v jiných podmínkách, jde i o nastavení společnosti. Dřív všichni chápali, že bez tvrdého tréninku, dřiny a sebeobětování nemáš úspěch. Žádná jiná rovnice v tom není.“

Vidíte v kladenské kabině, že mladší makají i díky tomu, že vidí vás?

„To je jedno, jestli je vzor, nebo není. Aby člověk dokázal něco ve sportu nebo v jakémkoliv zaměstnání, je třeba tomu něco obětovat. Na instagramu i sociálních sítích o tom lidi mluví – že v začátcích nic jiného nedělali, než se věnovali práci. Třeba spali čtyři hodiny, dvacet hodin dřeli. Je jedno, jestli je to sport, nebo byznys. Pokud chceš být úspěšný, musíš dřít víc než ostatní. Kdyby to tak nebylo, tak by to bylo nespravedlivý. A já věřím ve spravedlnost.“

Na chvíli pojďme ke Kladnu. Jak vidíte vaši situaci v extralize?

„My jsme v pohodě...“

Mrzí vás, že ztrácíte vyrovnané zápasy?

„To je o nezkušenosti mužstva. Tím si prochází každý tým. Někdo víc, někdo míň. Jde o to se poučit. Někdy hrajeme dobře, ale získáme nula bodů. To je všude, nejenom ve sportu. Někdy nehraješ hezky, ale máš tři body. Někdo má špatný produkt, a dokáže ho dobře prodat. Někdo má dobrý, ale neprodá ho.“

Je to tím, že chybí větší zkušenost?

„Nechci se bavit o Kladnu. Tady jsem z jiného důvodu.“