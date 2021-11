Jágr napsal fanouškům: Kdybych se na to vykašlal, hokej by tu dávno nebyl

V posledním zápase bojovali a opět měli nadosah body, nakonec ale znovu skončili s nulou. Bitvu o důležité body kladenští hokejisté nezvládli, v Litvínově i přes parádní srovnání z 1:3 na 3:3 prohráli v přestřelce 3:4. Po duelu se sousedem z tabulky se na Středočechy snesla na sociálních sítích kritika od vlastních fanoušků, což neuniklo ani Jaromíru Jágrovi . Hrající boss na kritické hlasy odpověděl. „Z některých vašich názorů je mi opravdu smutno,“ napsal matador přes Facebook.

Velikán kladenského hokeje na úvod komentáře vyjádřil smutek z některých názorů, ale i pochopení, že by si všichni (včetně Jágra) přáli vítězství. Nicméně připomněl i extrémně náročnou situaci, v níž se momentálně předposlední Rytíři v probíhající sezoně, kterou celou tráví v chomutovském exilu, nachází.

„Hrajeme celou sezonu venku, mužstvo se skládalo, když většina hráčů byla rozebrána, momentálně máme osm hráčů zraněných, dnes se dva vrátili (po měsíci a po dvou) někdy nám osud nepřeje, ale já bojuji dál… a budu, dokud to půjde. Ne za sebe, ale za Kladno. Ale když čtu názory některých fandů (co vše je špatně), tak si občas říkám, jestli jsem se na to neměl dávno vykašlat, mohli jsme mít všichni klid. Hokej by tu dávno nebyl, to mi věřte,“ zakončil Jágr příspěvek s více jak 5 tisící „lajky“.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:41. Estephan, 07:35. V. Hübl, 19:23. Jarůšek, 42:15. Gerhát Hosté: 18:15. Ticháček, 26:19. A. Kubík, 38:44. M. Beran Sestavy Domácí: Godla (Zajíček) – Demel, Balinskis, Stříteský, Hrbas, D. Zeman, O. Baláž, Irving – Zygmunt, Kudrna, Gerhát – P. Straka (A), P. Zdráhal, V. Hübl (C) – Latta, M. Chalupa, Pospíšil – Estephan, Jarůšek, P. Svoboda. Hosté: Bow (Stahl) – K. Wood, J. Suchánek (A), Ticháček, Funk, Dotchin (A), J. Pohl, Baránek – Plekanec (C), Ciampini, Hajný – Dvořáček, Filip, Melka – A. Kubík, Jágr, Hlava – Kristo, M. Beran, J. Strnad. Rozhodčí Pražák, Šindel – Ganger, Klouček Stadion Návštěva 3570 diváků

