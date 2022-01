Mistr světa se vrací k hokeji, ale do brány! Rolinek si zachytá krajskou ligu

Zvedl nad hlavu pohár pro mistry světa, s Pardubicemi vyhrál extraligu, startoval na olympiádě, léta bojoval v KHL… Tomáš Rolinek během velice vydařených aktivních let zažil v hokeji mnohé. Už odmalička si ale přál zachytat si v gólmanské výstroji soutěžní utkání. Nyní v 41 letech se někdejší velký bojovník v dresu národního týmu konečně dočká. Brankářskou premiéru chtěl původně co nejvíc utajit. Přál si, aby nikdo z okolí nevěděl, že právě on chytá. Velký debut ale nešlo ututlat.

Velkou zásluhu na splnění Rolinkova snu má někdejší vynikající útočník a současný trenér Třebechovic Jaroslav Kudrna . „Když na tréninku neměli gólmana, tak mi zavolal, abych přijel chytat. Díky tomu, že jsem s nimi absolvoval nějaké tréninky, tak vznikl nápad, že bych s nimi naskočil do zápasu. V první řadě jsem z toho byl velmi překvapený, nečekal jsem takovou nabídku. Je to pro mě ale obrovská výzva a úplně jiný pohled, než když jsem vždycky hrál jako útočník,“ přiznal Rolinek pro pardubický web.

S blokováním a zabraňováním gólů má víc než bohaté zkušenosti, nyní ale rodáka ze Žďáru nad Sázavou čeká něco úplně jiného. Rolinek ovšem překvapený nebude. Touha stát se gólmanem ho hnala už jako malého kluka. Když před barákem hrál s kamarády hokej, podle svých slov se vždycky snažil nacpat do brány. „Vyráběl jsem si svoji výstroj z kartonu,“ zavzpomínal bývalý pardubický i sparťanský kapitán.

Brankářskou výstroj už má dokonce léta doma, ale v průběhu kariéry bylo nereálné si ji obléknout při ostrém startu. Během angažmá v Magnitogorsku se například postavil mezi tři tyče, kde odchytal třetinu exhibičního utkání. Před nynější velkou premiérou si Rolinek díky vlastním zkušenostem uvědomuje, že nepůjde o lehkou záležitost.

„Já nemám žádný styl, hlavně si dávám za cíl puk chytit jakkoliv, aby z toho nebyl gól. Je to těžší, i když chodím s veterány, snažím se neprohrát a je to o mně, jestli gól pustím nebo ne. Je to větší tlak, všechno záleží jen na vás. Když tomu zabráníte, tak jste za hvězdu a když pustíte bramboru, je to špatné,“ řekl debutující gólman k dosavadním postřehům z branky.

Přípravu absolvoval s krajskými Třebechovicemi i extraligovými Pardubicemi. Rolinek přiznal, že trénink s profíky byl až nečekaně jednodušší. „Hráči mají dobrou střelu, dá se na to připravit, odhadnout směr střely. V kraji je to jiné, je problém chytit horší střelu, protože to sotva letí a někde to propadne,“ culil se.

Pro radu si majitel zlaté, stříbrné i bronzové medaile z mistrovství světa došel i k trenérovi pardubických brankářů Františku Brázdilovi. Kolegu z realizačního týmu dokonce jednou nahradil při tréninku, když chyběl ze zdravotních důvodů. Všechnu práci s ním ovšem konzultoval. „Strašně mě to bavilo, byl jsem tomu brankářskému řemeslu strašně blízko,“ těšilo Rolinka. Už ve středu se do brány konečně dostane, a pevně doufá, že proti Opočnu nepůjde o blamáž.