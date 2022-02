Král si půjčil a miliony už vrátil. Odpověděl na Dědkovy výroky

Rozhovor pardubického majitele Petra Dědka v úterním deníku Sport vznesl řadu otázek směrem k nakládání se svazovými prostředky. Vážně je pravda, že si prezident svazu Tomáš Král půjčil od dceřiné společnosti ČSLH 9 milionů korun bez ručení na úvěr 3 %? Mají takové právo všichni zaměstnanci svazu? Kdo půjčku schválil? A opravdu svaz přišel o 50 milionů, když je investoval do projektu WSM, který měl obrat své klienty o víc než 2 miliardy? Plus znovu, kdo investici schvaloval?

Deník Sport zaslal několik otázek svazu. Pro-Hockey je společnost, ve které má Český hokejový svaz stoprocentní podíl, jejím jednatelem je Martin Urban, současně sekretář svazu. Potvrdil, že Královi peníze skutečně z Pro-Hockeye šly: „Ano, Pro-Hockey cz., s.r.o. v minulosti poskytnul panu Královi finanční zápůjčku, která byla dostatečně garantována, a to na základě řádně uzavřené smlouvy. Zápůjčka byla již, včetně ujednaných úroků, které výrazně převyšovaly úroky u veškerých běžně dostupných srovnatelných bankovních produktů, v celé výši splacena.“

Na další dotazy, už jednatel společnosti neodpověděl. Nezveřejnil, kdo půjčku schválil, ani její výši a zmíněné úroky. Podle Petra Dědka dělaly 3 %. Deník Sport konzultoval celou věc ještě s finančním poradcem, za jakých podmínek by šlo takovou půjčku provést.

Modelově jsme zvolili rok 2019. Pokud by se tedy tak stalo a Král by chtěl na nemovitost 9 milionů korun brát hypotéku, musel by k tomu disponovat vlastními zdroji 10-20 %, tím pádem mít na účtu zhruba 1,8 milionu. Aby sumu splatil rychle, třeba do pěti let, musel by současně jeho plat být zhruba ve výši 350 tisíc měsíčně, pokud by neměl už nějaký další úvěr. Ručení kupovanou nemovitostí by nebyl problém.

A splátka? V té době dělal úrok zhruba 2,39 %, tím pádem by při splacení za pět let přeplatil půjčenou částku zhruba o 600 tisíc. Se svazem si mohl ale domluvit mnohem kratší dobu splatnosti.

„Hospodaření svazu a dceřiné společnosti vždy probíhalo a probíhá v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a Stanovami ČSLH. Veškeré hospodaření, účetní závěrky, stejně jako rozhodovací a kontrolní mechanismy jsou pravidelně auditovány podle mezinárodních a českých standardů. Výsledky hospodaření jsou příslušným institucím plně k dispozici a jsem přesvědčen, že jsme v tomto směru nejúspěšnějším sportovním svazem v České republice,“ zaslal ještě Tomáš Král své prohlášení všem médiím.

V něm odpověděl i Dědkovi: „V hokejovém prostředí není tajemstvím, že majitel HC Dynamo Pardubice Petr Dědek usiluje o ovládnutí vedení svazu a marketingových prostředků, kterými disponuje. Respektuji jeho snahu, aby byl v čele svazu Alois Hadamczik, což je určitě skvělá volba.“ Král pak pokračoval: „Je přitom jen odpovědností Petra Dědka, pokud svoje zájmy prosazuje šířením nepravdivých informací, soudními spory s partnery a dalšími hokejovými subjekty nebo nátlakem. Má-li ovšem zkušenost, že se ho někteří lidé bojí a nátlaku podléhají, v mém případě se mýlí.“

Jaké nepravdivé informace ale Dědek nyní uvedl, nepřidal. Peníze od svazu si Král půjčil, částku nerozporoval, svaz v podvodu jménem WSM peníze taky utopil. Jen se přesně neví kolik. Zpátky je rozhodně nemá.

„Společnost WSM smluvním partnerem ČSLH nebyla, spolupráce s Pro-Hockey.cz probíhala do obstavení majetku WSM bez problémů a kluby druhé nejvyšší soutěže bonusy vyplývající z titulárního partnerství obdržely. Se společností WSM probíhá v současné době soudní řízení a do jeho skončení se nebudeme vyjadřovat,“ odepsal deníku Sport tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Tím pádem ani svaz nezveřejní, jestli sedí Dědkova informace, že svaz investoval do projektu 50 milionů korun, ani kdo částku schválil, zda celý výkonný výbor, ne.

Král závěrem přidal ještě jeden svůj jízlivý výstup. Na konec svého prohlášení napsal: „Dále se k panu Petru Dědkovi, kterého jsem viděl třikrát v životě a na ulici bych ho nejspíše nepoznal, nebudu v tuto chvíli vyjadřovat.“

Krach WSM a zapojení svazu

V září 2015 oznámil prezident hokejového svazu Tomáš Král, že se domluvil na partnerství se společností WSM. Firma podnikatele Jiřího Kubíčka se stala taky titulárním partnerem druhé nejvyšší soutěže, podle ní se taky hrála WSM liga.

„Partnerství, které se nám podařilo uzavřít se silnou, mezinárodně působící společností, dokumentuje rostoucí úroveň a prestiž soutěže,“ pyšně hlásil Král. V březnu 2017 u Kubíčka ale zasahovala policie a nakonec se ukázalo, že akce WSM byl podvod na lidi.

Jak později referoval Deník N: „Obžaloba uvádí, že Kubíček zprostředkovával svým klientům v letech 2012 až 2017 zřízení obchodního účtu k obchodování na devizovém trhu Forex. Zájemcům nabízel licence k automatickému obchodnímu systému, přičemž tento robot za ně měl samostatně vyhodnocovat obchodní příležitosti. Podle státního zástupce Borise Havla však Kubíčkovy firmy ze skupiny WSM roboty nikdy nevyužívaly.“ Kubíček podvedl podle státního zástupce 7 801 investorů a připravil je 2,25 miliardy.

Kluby v 1. lize měly dostat půl milionu na sezonu. Na Twitteru pak praktiky Kubíčka prezentoval David Dinda, bývalý generální ředitel Pirátů Chomutov: „Byl jsem ještě v klubu, když tenhle borec nabízel následující deal: ‚Váš majitel dá 100 milionů do robotu a WSM bude generálním partnerem klubu se smlouvou na 5 let a s plněním 15 milionů každý rok.‘ Ale mam špatnou paměť, třeba se pletu.“

Už dlouhé roky se spekuluje, že na podobné volání slyšel hokejový svaz. „Živě si vzpomínám, jak mi jeden vysoký představitel svazu s nadšením ukazoval, kolik mu roboti vydělávají a snažil se mě do toho taky dostat,“ uvedl na sociální síti bývalý hokejista a dnes televizní expert Jakub Koreis. Petr Dědek byl první, kdo informaci sdělil veřejně. Mluví o 50 milionech korun, přitom se spekulovalo o mnohem vyšších částkách.