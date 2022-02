Dědek tepe vedení hokeje: Král je problém, změna musí přijít hned

Krach národního týmu v osmifinále? Pro Petra Dědka, Tomáše Rolinka a Vladimíra Martince šlo jednoznačně o obrovský neúspěch a ránu pro český hokej. Kouč Filip Pešán se měl hned po vyřazení se Švýcary podle všech zachovat jako chlap a odstoupit.

„Myslím, že po tak dramatickém neúspěchu by hlavní trenér národního týmu a zároveň šéftrenér svazu Filip Pešán měl jednoznačně vyvodit z toho osobní zodpovědnost a ukázat, jak se říká lidově, že má koule. To, že říká, uvidíme, co na to říká výkonný výbor nebo pan prezident Král. To je prostě málo. Výsledek je tak ostudný, že měl okamžitě přijít s tím, že funkci položí, že jsme to nezvládli a dáme šanci dalším,“ řekl Dědek na úvod podcastu.

Šéf Dynama si uvědomuje, že je nyní hodně jednoduché na Pešána házet veškerou vinu, tu ale přisuzuje trochu jinam. „Filip Pešán, samozřejmě, všichni mu teď nasazujeme psí hlavu, ale on vlastně jen do toho vlaku nastoupil. Ten vlak už jel, akorát on si ho vzal na starosti… Je to šéftrenér mládeže, trenér áčka. Místo aby rezignoval, tak na něj Petr Nedvěd kouká, ani nevím, jestli tu sestavu skládají dohromady, ale zkrátka Filip Pešán si toho vzal moc a nezvládl to. On to ani zvládnout pomalu nemohl. Ten problém je dlouhodobý. Může tam být Franta Vomáčka a stejně to nezvládne,“ naráží majitel pardubického klubu na práci vedení svazu Českého hokeje.

„Celý problém je stát, který změně musí jít naproti, ale aby se tak stalo, musí ti, kteří vedou český hokej, leštit kliky na vládě a na ministerstvu. Žába na prameni musí jít pryč. To znamená, když se podíváte na svaz… Dřív fungoval, stejně tak sport. Nebyly problémy. Od příchodu Tomáše Krále… Možná je dobře, když zařídil, že svaz není v ekonomických trablech, jako byl předtím. To souhlas, ale od jeho vlády sport šel úplně z kopce dolů. On je problém toho sportu. Obklopil se lidmi, kterým jde jenom o vlastní prospěch a to je špatně. Tam je potřeba začít systémově,“ prohlašuje Petr Dědek.

