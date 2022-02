Nepusťme Rusy na MS, pustil se do okupantů Gretzky. Z Moskvy to schytal

Odeberte sborné účast na mistrovství světa dvacítek, žádá Wayne Gretzky v reakci na invazi ruské armády na území Ukrajiny. Nejlepšímu hokejistovi všech dob není lhostejné, co se odehrává v zemi, odkud pocházejí jeho předci. „Plete se do věcí, kterým nerozumí. Nezná naši historii,“ opáčily mu vysloužilé persony ruské hokejové scény.

Na přelomu roku kvůli děravé koronavirové bublině zrušili v Kanadě šampionát do 20 let, odehrát se má v srpnu v Edmontonu. Gretzky si nepřeje, aby u toho byli Rusové. Důvod je jasný. Putinův vpád na ukrajinské území.

„Celý svět je zajedno v tom, že Rusko rozpoutalo nesmyslnou válku. Mluvil jsem s několika mými známými, kteří žijí v Kyjevě. Odvezli své rodiny autem z města, sami se pak vrátili, zabrali zbraně na obranu svého města. Myslím si, že by se Rusům měla zakázat účast na mistrovství světa. Vzhledem k tomu, že se turnaj bude konat v Edmontonu, my Kanaďané musíme zaujmout jasné stanovisko,“ cituje Gretzkého kanadská televize TSN.

Nejlepší hokejista všech dob Wayne Gretzky ocenil rychlost, s jakou polský fotbalový svaz odmítl březnový barážový střet o MS v Kataru. „Velmi mě potěšilo, že polská reprezentace odmítla hrát s Ruskem. Všichni přejí Ukrajině to nejlepší, modlíme se za ukrajinské občany,“ dodal.

Sportovní svět však neřeší pouze jednotlivé sportovní akce, všude po světě pracují ruští vrcholoví sportovci. Včetně NHL, tam zejména. Co s nimi? I takovou otázku Gretzky dostal. „Pokud chceme poslat ruské hráče z NHL domů, musí jít nejen o ně, protože v Kanadě pracuje spousta Rusů v jiných profesích,“ reagoval nejproduktivnější hokejista historie zámořské ligy.

Dalo se čekat, že v Rusku se Gretzkého slova jen tak nepřejdou. Odezva je očekávaná. Nepochopení, kroucení hlavou, rýpance. „Nic o tom neví, nezná historii. Kdyby o tom aspoň něco věděl... Kde žije?“ namítl dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov. „Je to slušný chlap, ale tihle lidé nesledují nic jiného než CNN. Odtud získávají informace, žádná blízké známé zde nemají. Gretzky mluví v emocích a z neznalosti,“ zdůraznil Koževnikov.

Ani někdejší kouč sborné Vladimir Pljuščev nebyl ke Gretzkému přívětivý a nad jeho výroky pomyslně mávl rukou. „Gretzky byl skvělý hráč, ale neúspěšný manažer a trenér. Zřejmě se pokouší uspět na politickém poli. Ať to klidně zkusí,“ rýpnul si.

Úvahy o ruské diskvalifikaci Pljuščev považuje za trapné, nicméně by se nedivil, pokud by k ní došlo. „Byl by to úplný nesmysl, ale tohle je vysoká politika a jak vidno, na všech úrovních. I kdyby nás vyloučili, jejich rozhodnutím nezemřeme. Hokej bude žít dál,“ nezapochyboval Pljuščev.