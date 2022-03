Noc s legendou: Jágrova další show. Do Bratislavy jsou poslední lístky

V Praze už si vyzkoušel, jaké to je. Usadit se do křesla pro hlavní hvězdu. Na konci srpna pobavil Jaromír Jágr publikum v rámci Noci s legendou ve fóru Karlín , tentokrát se padesátiletý hokejový velikán představí v Bratislavě – 12. května v Edison Parku. V prodeji je posledních 200 vstupenek. Slovenští fanoušci se kvůli pandemii dočkají až po dvou letech...

V Praze se akce povedla. Bavili se fanoušci, ale i sám nestárnoucí útočník, jenž přitom nevěděl, co od toho má čekat.

Teď se na žijící legendu a stále aktivního hráče v extralize mohou těšit fanoušci v Bratislavě. Ti se dočkají po dlouhých dvou letech. Už v roce 2019 oznámil populární hokejista na mimořádné tiskové konferenci dva večery věnované jeho životnímu příběhu. Ovšem po příchodu pandemie covidu se první uskutečnil až v srpnu 2021 v Praze.

Tehdy beznadějně vyprodané fórum Karlín zažilo show plnou hvězdných hostů a překvapení, o kterých nevěděl ani sám Jágr. Někteří příznivci dorazili na show i z ostatních evropských států. Tak moc stále táhne jméno nejslavnějšího českého sportovce.

„Moc jsem si to užil. Doufám, že lidé taky,“ říkal pak druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

„Nevěděl jsem, co to se mnou udělá, ale je to neskutečný pocit. Neskutečný! Jdeme na to, tohle je naše noc,“ uvedl tehdy Jágr plný emocí po nástupu na podium a po dlouhém aplausu ve stoje. Mezi hosty nechyběli slavní umělci nebo sportovci v čele s někdejšími spoluhráči Martinem Strakou a Jiřím Šlégrem.

Teď se chystá velkolepá show do slovenské metropole. „Noc s legendou v Bratislavě neudělala radost jen slovenským fanouškům Jaromíra Jágra. Na show je prodána i spousta vstupenek z České republiky, vždyť někteří to mají blíž než do Prahy. Aktuálně zbývá posledních 200 vstupenek. Opět to bude velkolepý večer s hosty. Tak, jak si to životní příběh Jaromíra Jágra zaslouží,“ uvedl promotér Petr Větrovský z VDN Promo.

Jeho agentura už podobný večer organizovala třeba s Mikem Tysonem, Tysonem Furym, Attilou Véghem nebo s rapperem Rytmusem.

Dojde opět na nějaká překvapení, nebo je hvězdná 68 seznámená kompletně s celým programem? „Určitě ho zase něčím překvapíme, ale neříkejte mu to. On to nemá rád,“ reaguje s úsměvem promotér Petr Větrovský.

Noc s legendou se koná 12. května v Edison Parku Bratislava.