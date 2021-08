Jágr jako bavič: Dal jsem do toho srdce i emoce. Potěšilo ho přijetí kamarádů

I když „jenom“ seděl a vyprávěl, měl toho dost. „Dal jsem do toho spoustu energie i emocí, takže jsem byl pořádně vyřízenej,“ popsal Jaromír Jágr, jak se cítil po nedělní Noci s legendou, jejíž hlavním hrdinou byl právě on. V rozhovoru pro iSport přiznává, že zezačátku moc nevěděl, jakým tempem se rozjet, aby mu nedošly síly… Ale čtyřhodinnou show zvládl s přehledem. „Chtěl jsem dát lidem něco exkluzivního a doufám, že se to povedlo. Nezachytil jsem jedinou negativní reakci,“ potěšily ho dojmy nadšených fanoušků.

Vyprodané Fórum Karlín si dokázal podmanit. I když v posledních letech pravidelně hokejem baví celou republiku, Noc s legendou jasně ukázala, že se jen tak neokouká... „Jsem moc rád, že se lidi bavili,“ říkal 49letý útočník s denním odstupem.

Musel jste z toho mít dobrý pocit, že?

„Když jsme se s Petrem (Větrovským – promotérem ze společnosti VDN Promo) o večeru poprvé před dvěma lety bavili, tak jsem mu říkal, že dosud to dělal s cizinci – s Mikem Tysonem a Tysonem Furym, což je lépe prodatelné, protože lidi je jinde v Česku nemají šanci vidět. Takže jsem dopředu měl jasno, že nechci jenom něco odvyprávět, aby to lidi nenudilo. Toho jsem se obával. Proto jsme kolem toho udělali spoustu dalších věcí včetně písniček a pěkných videí. Aby si to fanoušci užili.“

Což se povedlo, i když to zabralo více než čtyři hodiny…

„No právě. To jsem si taky říkal, aby to nebylo moc dlouhé. Někde sedět tolik hodin… Proto jsme to koncipovali tak, aby se pořád něco dělo, aby to nebylo stereotypní. Musím říct, že tomu moc pomohla připravená videa, stejně jako byl výborný Robert Záruba. Od začátku to mělo velkou energii. Hezké přivítání, písničky, pak jsme se bavili o dětství. Musím říct, že jsem neměl jediný špatný ohlas. Všichni, s kterými jsem mluvil, byli nadšení.“

Byl jste až sám mile překvapený, jste zvládl roli spíkra i baviče?

„Je něco jiného, když to dělají herci. Ti to mají naučené, opakují to pravidelně. Já nemám problém vyprávět někde u stolu vtipné historky, ale mít před sebou dva tisíce lidí, to je trošku rozdíl. Musel jsem do toho dát energii, emoce a musím říct, že jsem byl na konci úplně vyřízenej. Původně jsme to měli mít za pár dní v Bratislavě, kde se to kvůli covidovým opatřením muselo odložit, ale teď jsem viděl, že bych to stejně za dva tři dny nemohl dělat znovu. Jak na to nejsem zvyklej, fakt mě to stálo hodně sil. Musím na chvíli zapomenout, nabrat síly, pak do toho znovu jít s čistou hlavou a dát do toho zase všechno.“

Bylo jasně cítit, že jste do toho dal spoustu energie, celý jste tím žil, že?

„Když vyprávíš svůj život, tak ho vlastně znovu žiješ. Jsou v tom velké emoce.“

Ale dokázal jste pohotově reagovat, párkrát jste zastoupil i moderátora Zárubu. Takže jste v sobě našel další talent?

„Nemám problém vtipkovat a říkat legrační historky. Tohle ale bylo něco jinýho. Dopředu jsem moc nevěděl, jak si rozvrhnout síly. To je stejný, jako když běžíš poprvé maraton. Nechceš přepálit začátek, aby ti pak zbyly síly. Jsem rád, že to dopadlo dobře. Když už jsem do toho šel, tak jsem chtěl, aby to byla ta nejlepší Noc s legendou, jaká byla.“

Svým vypravěčským umem zazářil váš dlouholetý kamarád Lubomír „Čužák“ Rys. Čekal jste, že bude mít takový úspěch?

„Klobouk dolů před ním… Po třech minutách, co mluvil, měl potlesk vestoje. To možná ani on sám netušil, jak si lidi takhle získá. Byl prostě úžasný. Ale musím říct, že mě taky mile potěšilo, jak fanoušci přivítali Martina Straku a Jirku Šlégra. Je vidět, že tyhle hráče pořád mají v srdci. Možná ani sami kluci sami netušili, jaký uslyší potlesk. Z toho jsem měl fakt velkou radost. Celkově jsem rád, že se ten večer tak povedl a lidi se bavili. O to mi šlo.“

Nemáte rád překvapení. Bylo přesto něco, co jste netušil?

„Že vystoupí Kazma. To jsem fakt nevěděl. Jinak o zpěvácích jsem pochopitelně věděl, sám jsem je vybíral. Věřím, že si to všichni užili. O to jsem se snažil.“