Brankář Bartošák znovu v problémech. Napadl tátu, případ řeší policie

Reprezentační brankář Patrik Bartošák (29) je znovu v problémech. Před svědky napadl svého tátu Dušana, který je od té doby v pracovní neschopnosti. Dušan Bartošák o napadení informoval policii. „Je to tak, Patrik mě minulý týden v sobotu (4. června) napadl. Bohužel... Jsem v pracovní neschopnosti, věc jsem ohlásil policii, protože to nebylo poprvé.“

Brankář Patrik Bartošák , který reprezentoval Českou republiku na olympijských hrách i na mistrovství světa, měl problémy už dřív. V listopadu 2017 byl v zámoří obviněný, a nakonec odsouzený, z domácího násilí. Podle zámořských médií měl škrtit svou americkou přítelkyni, surově ji napadnout a vyhrožovat jí.

„Kdo mě zná a ví, jaký jsem, tak ví, že nejsem žádný vrah nebo kriminálník,“ bránil se tehdy Bartošák. „V takové chvíli si člověk projde nejhorším. Je nešťastné, co se stalo, ale teď už s tím nic neudělám.“

Solidně rozjetá kariéra tím v každém případě v zámoří padla. Los Angeles Kings okamžitě zrušilo Bartošákovi kontrakt, vrátil se do Evropy. Z Vítkovic se vyšvihl do Třince, kde ovšem skončil na sklonku kalendářního roku 2019 předčasně. Během reprezentační přestávky ho zadržela policie s alkoholem v krvi za volantem. Dodatečně pak přiznal problémy s psychikou a životosprávou, přerušil kontrakt a vyhledal odbornou pomoc.

„Dostal jsem se do osobních problémů, které mě přiměly přerušit sportovní kariéru,“ vysvětloval Bartošák. „Bojuji s psychickým onemocněním, které jsem bohužel řešil v kombinaci s alkoholem. Svoji situaci si uvědomuji, vyhledal jsem odborníky a podstoupím léčení. Momentálně nemohu pokračovat ve sportovní kariéře. Po vzájemné dohodě jsme se s vedením Ocelářů dohodli na ukončení spolupráce a já se mohu věnovat léčbě.“

Chytil mě pod krkem

Dokázal se vrátit, chytá ve finském Lahti, založil rodinu, má dvě malé děti. Jenže problémy má (nejenom) podle svého táty Dušana stále. Vrcholem bylo fyzické napadení v Ostravě-Heřmanicích, kde Bartošák mladší bydlí.

„Byli jsme domluvení, že budeme hlídat vnuka, jel jsem pro něho,“ líčí Bartošákův táta. „Než jsem tam jel, volal mi otec jeho ženy, že Patrik asi v něčem zase lítá, že mají strach. Jestli bych mu otcovsky nedomluvil. Snažil jsem se mu domluvit a dopadlo to tak, že mě chytnul pod krkem, vláčel mě celou chodbou a fláknul se mnou o protější sousedovy dveře.“

VIDEO | Podívejte se na rozhovor s Patrikem Bartošákem z ledna 2020

Bartošákova zpověď. Promluvil o léčení i podpoře rodiny: Kdybych to nevyřešil… Video se připravuje ...

Důvod a příčina? „Upozornil jsem ho, že má zodpovědnost za své dvě děti a za manželku, která je po nedávném císařském řezu a že by se podle toho měl chovat. Ne se chovat jako hulvát a chodit každý den pod vlivem návykových látek. Schválně neříkám alkoholu.“

Jestli byl i během fyzického napadení pod vlivem, to Dušan Bartošák potvrdit nemůže. „Já mu dýchat nedával... Bohužel to ale nebyl první případ napadení v rodině. Podle mého se problémů, kvůli kterým skončil v Třinci, nezbavil. Pro mě, jako pro tátu, je to hrozně těžká situace, jsem velmi vděčný za psychickou podporu nejstaršího syna Reného a mé přítelkyně. Bez nich bych to nedal.“

I proto o napadení Dušan Bartošák informoval policii v Ostravě. „Neřešil bych to takhle, rodič pro své děti udělá hodně, ale... Kdybych ho kryl, snažil se to ututlat nebo bagatelizovat, tak jsem do budoucna zodpovědný za to, kdyby se někomu stalo něco horšího. To už nechci. Špatně se mi o tom mluví, ale nejde už jinak.“

Autority odmítá

Fyzických napadení a úletů má Patrik Bartošák podle táty několik. „Když se vrátil z Ameriky po napadení své tehdejší přítelkyně, tak se mnou v lednu 2016 doma vysklil dveře,“ popisuje. „Taky mě držel pod krkem. Napadl mého bratra, v hospodě při rodinném pokeru. Svého staršího bráchu, i mladšího bráchu – dokonce na své vlastní svatbě, loni. Konflikt měl i s bývalým švagrem Radkem (Bonkem), tři nebo čtyři roky zpátky. Takhle už to opravdu dál nejde.“

Dodatečná omluva nebo reakce? „Nikdy. Neuznává žádnou autoritu,“ říká Dušan Bartošák. „Když jsem mu volal, že takhle se chová jen zbabělec, psal mi, že se prý nic takového nestalo, abych se ho prý nesnažil někam dotlačit. Už v sobotu na mě křičel, že mu nemám co vykládat, jak se chovat. A že jsem ho prý celé dětství mlátil pěstmi.“

To otec odmítá. „Nesmysl, já ho nikdy pěstmi nemlátil. Mám staršího syna Reného, je prvorozený, měl přísnější výchovu a v životě, v životě pěstí nedostalo ani jedno naše dítě. Opravdu nevím, co má za schízy v hlavě. Ale dál to přehlížet nejde.“