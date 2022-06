Voráček a Nečas opět pomáhají. Vzájemně se utkají pro dobrou věc

Akci uspořádají hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou a Nadace Jakuba Voráčka, přičemž jejím hlavním cílem je výběr finančních prostředků, které budou rovnoměrně rozděleny mezi Voráčkovu nadaci, organizaci Popálky a mládež tamního hokejového klubu.

Voráčkův tým odehraje proti Nečasovu výběru zápas na tři dvacetiminutovky. Vybraní hráči budou odtajňováni v průběhu července. „Kluci už některé hráče oslovili. Většina těch týmů bude složena z hráčů NHL, ať už současných nebo bývalých,“ řekl dnes v Síni slávy českého hokeje Martin Nečas starší, otec útočníka Caroliny a generální manažer žďárského klubu.

A jak bude pomyslný draft probíhat? „Starší mají přednost, takže si vyberu tým, pak si může vybrat Martin,“ smál se dvaatřicetiletý Voráček. „Bavili jsme se o tom, nějak se ohledně toho domluvíme. Voras je ale opravdu ten starší, tak si může vybrat. Určitě se ale budu snažit, abych měl také dobrý tým,“ ujistil třiadvacetiletý Nečas.

„Myslím, že ale stejně oslovím ty hráče, kteří jsou o něco starší, takže přetahovat se nebudeme. Nevím, jak to má naplánovaný Neči, ale počítám, že to pro nás bude fuška. Každopádně zvítězí zkušenost,“ prohlásil Voráček.

O chvilku později pak poodkryl i své záměry o sestavě. „Bude tam taková ta kladenská parta kámošů. Jirka Tlustý, zeptám se Radka Smoleňáka, jenž bude v přípravě s Hradcem, ale na odpoledne by snad mohl přijet. Ondra Pavelec bude bohužel s dvacítkou v Kanadě na mistrovství světa, zeptám se Míši Frolíka, Davida Pastrňáka... Těch kluků mám v hlavě dost, jen jsou všichni útočníci, tak musím popřemýšlet také o obraně,“ přemítal Voráček.

Úplně vyloučený není ani start Jaromíra Jágra. „Budu brát jen hráče do padesáti let...,“ zareagoval Voráček se smíchem na dotaz ohledně stále hrající legendy. „Myslím, že mu řeknu, ale nevím, jaký program má v té době Kladno. Jen kdyby pak přijeli oba s Plekym (Tomášem Plekancem), tak nám dost zkazí věkový průměr, to už je i nad moje síly,“ varoval Voráček s nadsázkou.

Prostor možná dostanou i osobnosti mimo hokej. „Ještě jsem nad tím tak konkrétně nepřemýšlel, ale dvě tři místa by tam mohl zaplnit i někdo mimo hokej, osobnosti, které ten hokej umí trochu hrát,“ podotkl Voráček.

„Věřím, že by to mohla být akce podobná té ve Znojmě pár let zpátky. Snad v téhle šílené době lidi třeba alespoň zapomenou na ten jeden den na běžné starosti a užijou si to. S mojí nadací se snažíme to dělat už osmým rokem a myslím, že každá taková akce je skvělá. Každá koruna je dobrá a pomůže,“ prohlásil Voráček.

Jako velmi důležitou vnímá i podporu mládeže. „Všichni jsme viděli, že když byly volby šéfa svazu, tak to bylo hlavní téma. Mládež zaostává, děti se nechtějí hýbat a sportovat. A když už sportují, dělají jen jeden sport. Pak jim to chybí v tom rozvoji. Těch problémů je samozřejmě hodně, ale věřím, že kdyby bylo takových akcí víc, může to pomoct,“ řekl Voráček.

„Žďár si každopádně takovou akci zaslouží a já jsem vedle jiného rád i za to, že se bude hrát přímo tam, protože se člověk zase vrátí na podobný stadion, kde sám začínal. Je to vždy zajímavé, člověk zavzpomíná. Uvidíme, jak to dopadne, třeba se z toho nakonec stane tradice,“ doplnil Voráček.

Celá akce bude mít bohatý doprovodný program a začne už ve 13 hodin. Samotný zápas odstartuje v 17 hodin. Z celkové kapacity stadionu 2300 diváků půjde 1000 vstupenek do prodeje za zvýhodněnou cenu 990 korun, zbývající pak budou k dostání za 1390.