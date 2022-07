Ruský povyk na Haška je vtipný jak Ogoňok. Pletou si pojmy s dojmy

BLOG PAVLA BÁRTY | Než se Dominik Hašek pustil do odpovědí na dotazy ruské televize Match TV, pro jistotu si ještě ověřil, co podle definice znamená pojem fašista. Fašismus rozhodně není nic, co by se slučovalo s jeho pohledem na svět. Ale v Rusku si pletou pojmy s dojmy. Za fašistu pokládají každého, kdo nemašíruje v průvodu, odlišuje se, má jiný názor nebo dokonce drzost, že se vyhraňuje proti tomu, co Rusko páchá.