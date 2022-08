Výtězné góly, Slafkovksy i Ručínský s čárkou. Hokej se baví zkomoleninami

V sobotu v Litvínově to byla velká sláva. Severočeská bašta, která do světa vyslala mraky vynikajících hokejistů, uspořádala rozlučku s Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem. Našvihaný stadion Ivana Hlinky byl svědkem výjimečné a zdařilé akce, na níž budou místní dlouho vzpomínat. A nejen přímo na ni, jak nyní dokazuje lavina snímků na internetu.

Ty poukazují na poměrně děsivou hrubku na speciálních helmách obou slavných litvínovských veteránů. Speciální opravdu jsou, neboť u bilance vítězných gólů se v obou případech objevuje písmeno ypsilon… Jak známo, na severu bývá leckdy tvrdý život, tak asi proto. Každopádně obě helmy jsou tímto „vražedným“ počinem skutečně speciální, časem se z nich může stát velmi vzácná relikvie.

O zkomoleninách ví své i další litvínovská ikona Martin Ručinský, jenž dlouhé roky na všech možných plakátech, pozvánkách a jiných dokumentech hleděl na své zdeformované příjmení RUČÍNSKÝ. A světe div se, dlouhé měkké „í“ mu vytiskli i na litvínovský dres. Pravda, bylo to v počátcích útočníkovy kariéry, například v sezoně 1990/91, jak dokazuje snímek z finále proti Jihlavě.

Když se ho na to ve Sportu po letech ptali, olympijský šampion z Nagana přiznal, jak ho zkomolené příjmení iritovalo. „Byl jsem na to vždycky strašně háklivej, přímo alergickej. Vždyť to není moje jméno, zní to úplně jinak. Dneska už každej ví, jak se jmenuju, ale dřív jsem s tímhle fakt míval problémy,“ vzpomínal Ručinský, udivený tím, že zkřivené příjmení vycházelo například i na oficiálních nominačních listinách reprezentace.

„Nevím proč, vždycky si to lidi pletli. Kolikrát i v nároďáku mi ve jmenovce nechali nad i čárku. Buď se to pak zamazalo barvou, nebo se to muselo předělat, odpárat,“ nechápal Ručinský.

Anebo nedávný případ z únorové olympiády v Pekingu. Slovenská hvězdička Juraj Slafkovský na sebe navlékl dres s příjmením, které snad ani nejde vyslovit: SLAFKOVKSY… Stalo se při jeho premiéře na Hrách proti Finsku.

Ale pozor, slovenský generační talent v něm vstřelil dva góly, šlo o jediné trefy týmu při porážce 2:6 proti Suomi. Na trapas ho upozornili až po utkání novináři. „Vůbec jsem to netušil. Ale myslím si, že každý hráč by měl mít na dresu správné jméno,“ dodala pozdější jednička draftu NHL.

Toho se dočkal i Slafkovského krajan Michal Krištof během jarního utkání předkola extraligového play off. Ovšem až od druhé třetiny. Útočník Komety se svými parťáky nastoupil do prvního dějství v duelu s Libercem ve žlutomodrém úboru na znamení podpory Ukrajiny, napadené Ruskem. Na zádech mu zasvítilo příjmení KRYŠTOF.

Jakmile se převlékl, nasázel Tygrům dva góly. „To jsem si ani nevšiml. Někdo asi zaplatí do banku,“ usmál se. „Ale teď už chápu, co mi Matej Tomek říkal při rozcvičce,“ líčil slovenský centr, jenž shodou okolností odchází do ruské KHL.

Těšme se, na jaké vítvory narazýme přýště.